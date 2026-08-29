Potok Bílá voda v Moravském krasu vyschnul, raci a ryby umírají ve velkémPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Potok Bílá voda v Moravském krasu vyschnul, raci a ryby umírají ve velkém
Vzpomínka na brněnskou Velkou synagogu, po desetiletích ticha znovu symbolicky ožívá. Čtvrteční odhalení...
Drobnému kříženci se zastesklo po příteli své majitelky. Touha po jeho pohlazení byla tak silná, že se...
Začátkem srpna zasahovali záchranáři u tonoucí předškolačky na brněnském koupališti. Dívku pod vodou našla...
Dálnice D2 je na šestém kilometru ve směru na Brno uzavřená po dopravní nehodě. Vážně se zranila žena s...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →