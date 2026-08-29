Hygienici zakázali kvůli sinicím koupání v Hamerském jezeru na Českolipsku

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Hygienici zakázali kvůli sinicím koupání v Hamerském jezeru na ČeskolipskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na několika přírodních koupalištích v Libereckém kraji se s blížícím se koncem léta zhoršila kvalita vody. Nejhůře je na tom Hamerské jezero v Hamru na Jezeře na Českolipsku, pro které opět platí zákaz koupání. Vyplývá to z údajů na webu Krajské hygienické stanice v Liberci.
Ilustrační foto
Zdroj: Pinterest
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