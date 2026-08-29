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Hygienici zakázali kvůli sinicím koupání v Hamerském jezeru na Českolipsku

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Na několika přírodních koupalištích v Libereckém kraji se s blížícím se koncem léta zhoršila kvalita vody. Nejhůře je na tom Hamerské jezero v Hamru na Jezeře na Českolipsku, pro které opět platí zákaz koupání. Vyplývá to z údajů na webu Krajské hygienické stanice v Liberci.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Pinterest
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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