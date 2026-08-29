Ocet smíchaný s vodou v misce dokáže to, co drahé jedy na vosy nezvládnou. Stačí ho správně rozmístit po zahradě

Léto zbarvuje svět do zářivých odstínů, a tím zahajuje období nejen idylického tepla, ale také příchodu různého neodbytného a potenciálně nebezpečného hmyzu.
Mezi nimi zaujímají hlavní místo vosy – pokud se totiž někde usadí, dokážou ze svého okolí vyhnat cokoliv jiného. Na vlastní zahradě jim to však dovolit nemusíte – pomoci vám může obyčejný ocet. Síla aromatických látek
Vosy, stejně jako včely, mají
odpor k vůním některých esenciálních olejů. Výrazná aromata jako tea tree olej, levandule, máta a hřebíček působí jako přírodní repelenty. Chcete-li tyto voňavé spojence využít, připravte si jednoduchý roztok: Vyberte si oblíbený esenciální olej, například tea tree olej nebo levandulový olej. Zřeďte několik kapek vybraného oleje ve vodě a vytvořte aromatickou směs. Roztok přelijte do malých nádob a rozmístěte je strategicky po zahradě nebo v jakémkoliv jiném venkovním prostoru. Aromatická směs se silnou, ale příjemnou vůní jemně vyžene vosy z vaší blízkosti a zajistí vám na zahradě klidný odpočinek. Octový elixír na hubení vos
Ale připravit si můžete i roztok na bázi octa. Je mnohem levnější než aromatické oleje. A jak na to?
Smíchejte stejné díly octa a vody. Směs nalijte do malých nádob nebo misek. Tyto nádoby rozmístěte tam, kde se shromažďují vosy. Ostrá vůně octa je odradí. Zdroj fotografie: Pixabay Vyhněte se vosím hnízdům
I když je snaha o odpuzování vos bez jejich zabíjení ušlechtilá, je třeba stále zachovávat opatrnost Ocet proto nikdy nepoužívejte na vosí hnízdo. Nepomůže to a vosy byste tím jen rozdráždili. Na jejich likvidaci si vždy pozvěte profesionály.
Lidové tradice a vosí hnízdo
Někteří lidé však přítomnost vosího hnízda naopak vítají. Přítomnost vosího hnízda, třeba pod vaší střechou nebo na balkoně, je totiž
někdy považována za příznivé znamení. Podle lidových pověstí tento pilný hmyz uděluje požehnání v podobě finanční prosperity nebo dlouho očekávaného rozšíření rodiny těm, které se rozhodne poctít svou přítomností. Zdroj fotografie: Noricum / Creative Commons / CC BY-SA Jak vyrobit podomácku past na vosy
Pokud však chcete vosy vychytat jen z jednoho místa, můžete na ně nastražit jednoduchou domácí past. A jak si ji vyrobit? Připravte si tyto pomůcky:
Prázdná plastová láhev s objemem kolem 1 až 2 litrů Sladká tekutina (například limonáda, džus nebo sirup) Kousek masa (například šunka nebo klobása) Hřebíček nebo hřebíčky Nůžky Lanko nebo provázek
Opatrně odstřihněte vrchní část plastové láhve asi v 1/4 vzdálenosti od horního otvoru. To vytvoří víko pasti. Do spodní části láhve nalijte sladkou tekutinu a přidejte kousek masa. Tímto lákáte vosy do pasti. Nakonec horní část propíchejte hřebíky, ty vosám zabrání v úniku.
Víko vraťte na lahev a upravte nůžkami vletový otvor. Ten by měl být velký tak akorát, aby jím vosy proletěly. Nakonec past přivažte na lanko nebo provázek a zavěste na vhodné místo.
https://youtu.be/vboRSfNLyEM
Jak vyrobit past na vosy – je to jednodušší, než si myslíte
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři