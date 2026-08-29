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Ocet smíchaný s vodou v misce dokáže to, co drahé jedy na vosy nezvládnou. Stačí ho správně rozmístit po zahradě

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Docela obyčejný ocet se nehodí jen jako dochucovadlo v kuchyni. Naopak. Využijete ho třeba i proti vosám usazeným na zahradě.
Jak na vosy: Vůně octa je odežene daleko od zahrady

Jak na vosy: Vůně octa je odežene daleko od zahrady

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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