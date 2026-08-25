Vědci objevili v ostravsko-karvinských dolech nový minerál. Jmenuje se králíkitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vědci objevili v ostravsko-karvinských dolech nový minerál. Jmenuje se králíkit
Kriminalisté z Ostravy-Poruby žádají veřejnost o pomoc při ztotožnění dvou mužů, které zachytila kamera....
Červencový požár v Bělském lese nezničil jen polovinu obchodního centra. Toxický kouř i voda, pomocí které...
V areálu bohumínské nemocnice začala dnes ráno vznikat nová administrativní budova. Její stavba potrvá jen...
V Ostravě se otevřela nejmodernější střelnice v České republice. Za více než 150 milionů ji nechalo...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →