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Vědci objevili v ostravsko-karvinských dolech nový minerál. Jmenuje se králíkit

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Geologové objevili v hlubinách ostravsko-karvinských dolů dosud neznámý minerál. Pojmenovali ho po českém geologovi Jiřím Králíkovi, nese jméno králíkit. Minerál je natolik drobný, že ho nelze pozorovat ani běžným mikroskopem. Na výzkumu se podíleli vědci z Ostravy, Olomouce i zahraničí.
Vědci objevili v ostravsko-karvinských dolech nový minerál. Jmenuje se králíkit

Vědci objevili v ostravsko-karvinských dolech nový minerál. Jmenuje se králíkit

Zdroj: Dalibor Matýsek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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