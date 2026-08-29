Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Listové taštičky s tvarohem a povidly: Rychlý moučník, který zvládnete bez dlouhého chystání

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Listové těsto zachraňuje odpoledne ve chvíli, kdy je chuť na něco sladkého a času zrovna moc není. Tyto taštičky plněné tvarohem a povidly dělám právě tehdy, když chci rychlý domácí moučník bez zdlouhavého zadělávání těsta. Díky hotovému plátu, jednoduché tvarohové náplni a vrstvě švestkových povidel jsou na stole za chvíli a voní jako poctivé koláče.
Obrázek na recept na plněné listové těsto

Obrázek na recept na plněné listové těsto

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na plněné listové těsto
Reklama
Další články z Cooky.cz
Rychlý domácí pařížák: Krémový, jednoduchý a skvělý na chlebíčky i svačinu
Rychlý domácí pařížák: Krémový, jednoduchý a skvělý na chlebíčky i svačinu
Domácí holandské řízky s goudou, které díky sýru zůstanou nádherně šťavnaté
Domácí holandské řízky s goudou, které díky sýru zůstanou nádherně šťavnaté

Připravte si poctivé domácí holandské řízky se sýrem gouda, pórkem a bylinkami! Šťavnatou křupavou klasiku...

Kynuté marmeládové rolky: Měkké, voňavé a plné ovocné marmelády
Kynuté marmeládové rolky: Měkké, voňavé a plné ovocné marmelády

Když chci upéct něco z kynutého těsta a nechci u toho stát půl dne, dělám právě tyhle marmeládové rolky....

Vepřové plátky s paprikou a cuketou: Jednoduché jídlo plné chuti a barev
Vepřové plátky s paprikou a cuketou: Jednoduché jídlo plné chuti a barev

Jsou dny, kdy člověk otevře lednici, chvíli na ni kouká a pořád neví. Přesně tak u nás vznikly tyto vepřové...

Šťavnatý makový koláč bez mouky: Díky blumám není ani trochu suchý
Šťavnatý makový koláč bez mouky: Díky blumám není ani trochu suchý

Makový koláč bez mouky zní možná jako kompromis, ale je to přesně naopak. Díky čerstvě namletému máku a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.