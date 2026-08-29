Listové taštičky s tvarohem a povidly: Rychlý moučník, který zvládnete bez dlouhého chystání

Listové těsto je ten typ suroviny, která zachrání odpoledne, když je chuť na něco sladkého a času málo. Tyto taštičky s tvarohem a povidly dělám hlavně, když chci rychlý domácí bez dlouhého zadělávání. Stačí hotový plát, jednoduchá moučník tvarohová náplň a vrstva švestkových povidel. Za chvíli jsou na stole a voní dost podobně jako poctivé koláče.
Na tomhle receptu je příjemné, že snese různé podoby. Někdy z něj udělám menší
šátečky ke kávě, jindy větší koláče na plech, když vím, že se doma sejde víc hladových lidí. Důležité je těsto nepřeplnit a náplň nechat spíš hustší než řídkou. Pak drží na místě a nic zbytečně nevyteče.
Můj tip: Jestli máte po ruce mandle nebo drobenku, posypte jimi pečivo před pečením. Vypadá to o kus lépe a na chuti je to znát. Recept na rychlé listové taštičky plněné tvarohem a povidly
Tohle je moje domácí varianta postavená na několika běžných postupech. Zůstávám u jednoduchosti, ale do tvarohu přidávám i vanilku a trochu cukru, aby byla chuť zaoblenější.
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 18 až 22 minut Teplota trouby: 180 °C horkovzduch Počet porcí: 8 kusů Ingredience pro přípravu 1 balení listového těsta, asi 300 g 150 g měkkého tvarohu 2 až 3 lžíce švestkových povidel 1 až 2 lžíce cukru krupice nebo moučkového cukru 1 lžička vanilkového extraktu nebo vanilkového cukru 1 kus vejce na potření 1 lžička citronové kůry, volitelně 2 lžíce plátků mandlí nebo drobenky na posypání, volitelně 1 lžíce moučkového cukru na závěrečné posypání Postup přípravy tvarohových taštiček z listového těsta
1. Předehřejte troubu na
180 °C a připravte si plech s pečicím papírem. Pokud pečete na horkovzduch, tahle teplota úplně stačí. Těsto se pěkně nafoukne a nepřipálí se zbytečně rychle.
2. Do misky dejte
tvaroh, přidejte cukr, vanilkový extrakt a případně i trochu citronové kůry. Všechno promíchejte lžící do hladké, spíš husté náplně.
3.
Listové těsto rozviňte nebo lehce rozválejte a rozkrájejte na 8 čtverců. Velikost si upravte podle toho, jestli chcete menší šátečky, nebo větší koláče. Foto: Cooky.cz, Listové taštičky s náplní
4. Doprostřed každého čtverce dejte nejdřív menší porci
tvarohové náplně a na ni trochu povidel. S množstvím to nepřehánějte. U listového těsta se vyplácí držet zpátky.
5. Rohy těsta přehněte ke středu, podobně jako u klasických koláčů nebo šátečků, a lehce je přitiskněte. Když necháte část náplně viditelnou, ničemu to nevadí. Naopak.
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6. Hotové kousky přesuňte na plech a potřete je rozšlehaným
vejcem. Po upečení budou díky tomu pěkně zlaté a lesklé.
7. Povrch posypte
mandlemi nebo trochou drobenky. Není to nutné, ale já tuhle vrstvu používám ráda, protože pečivu přidá trochu víc struktury.
8. Pečte v předehřáté troubě asi
18 až 22 minut, dokud není listové těsto nafouknuté a zlatavé. Každá trouba peče trochu jinak, takže poslední minuty raději hlídejte. Foto: Cooky.cz, Listové taštičky s náplní
9. Upečené taštičky nechte krátce vychladnout na mřížce a pak je lehce poprašte
moučkovým cukrem. Podávejte je ještě vlažné ke kávě nebo čaji. Druhý den jsou také dobré, ale čerstvé jsou přece jen nejlepší. Foto: Cooky.cz, Listové taštičky s náplní Rady Pokud je tvaroh příliš řídký, vmíchejte do něj lžičku dětské krupičky nebo trochu vanilkového pudinkového prášku. Povidla vybírejte hustší. Řidší náplň má při pečení tendenci vytékat ven. Chcete zkusit menší obměnu? Do tvarohu přidejte hrst rozinek namočených v rumu nebo špetku skořice. Zbytky skladujte v uzavřené dóze při pokojové teplotě do druhého dne, případně je krátce ohřejte v troubě. Znovu trochu zkřehnou.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková