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Státní památky v Moravskoslezském kraji mají nedělní prohlídky vyprodané

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Státní památky v Moravskoslezském kraji hlásí na nedělní bezplatné prohlídky mimořádný zájem. Důl Michal v Ostravě i zámky Hradec nad Moravicí i Janovice mají své prohlídky beznadějně obsazené a další zájemce už nemohou přijmout. Na Dole Michal se dokonce kvůli zájmu kapacita prohlídek zvyšovala. Výjimkou je zámek v Raduni, který je kvůli natáčení pohádky uzavřený. Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo ministerstvo kultury na neděli 30. srpna a následně 27. září.
Ilustrační foto, Důl Michal

Ilustrační foto, Důl Michal

Zdroj: Důl Michal
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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