Státní památky v Moravskoslezském kraji mají nedělní prohlídky vyprodané

Reklama
2 min
Státní památky v Moravskoslezském kraji mají nedělní prohlídky vyprodanéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Státní památky v Moravskoslezském kraji hlásí na nedělní bezplatné prohlídky mimořádný zájem. Důl Michal v Ostravě i zámky Hradec nad Moravicí i Janovice mají své prohlídky beznadějně obsazené a další zájemce už nemohou přijmout. Na Dole Michal se dokonce kvůli zájmu kapacita prohlídek zvyšovala. Výjimkou je zámek v Raduni, který je kvůli natáčení pohádky uzavřený. Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo ministerstvo kultury na neděli 30. srpna a následně 27. září.
Ilustrační foto, Důl Michal
Zdroj: Důl Michal
Reklama
V Beskydech se pohybuje medvěd. Varují před ním ochránci i obce
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) prověřuje hlášení o výskytu medvědů v Chráněné krajinné...
Začala druhá etapa bourání Slezanky v Opavě, hotová má být do konce listopadu
Na Horním náměstí v historickém centru Opavy začala druhá etapa bourání bývalého obchodního centra...
Ostravar Aréna mění po deseti letech název. Hlavní partner zůstává
Ostravar Aréna mění svůj název. Hala, která je domovem hokejových Vítkovic se nově jmenuje Mustang Aréna....
Policisté kontrolují turisty v Beskydech. Pomáhá jim i dron
Během letních prázdnin provedli moravskoslezští policisté desítky kontrol v Chráněné krajinné oblasti...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
Česnek do okurek dávají všichni. Jenže právě kvůli němu měknou a zakalí se celá sklenice
adbz.cz
dnes, 08:35
2 min
Koupili dům k rekonstrukci a pod postelí našli kompletní sbírku her pro Game Boy. Zbytek domu skrýval ještě víc
Mobify.cz
dnes, 08:32
4 min
Po těchto potravinách budete v létě zapáchat nejvíce. Vyhněte se jim obloukem
FAJNTIP.cz
dnes, 08:30
3 min
Prokletá Mdina: Proč se v uličkách „Tichého města“ ozývají hlasy mrtvých a sténání obětí cholery?
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:30
3 min
Hlavní risk Gruntova managementu: Nova na počátku září odstartuje klíčový seriál Boží plán
Borovan.cz
dnes, 08:27
3 min
Reklama
Cale Makar překonal hranici 20 milionů. NHL tím neudělala nejdražším hráčem střelce, ale obránce
Vše o sportu
dnes, 08:18
4 min
Pět lidí uvízlo v noci v Adršpachu. Ze skály je sundali hasiči
Hradecká Drbna
dnes, 08:17
1 min
Lepkavé zbytky prášku zmizí ze zásobníku pračky bez drhnutí i drahých přípravků. Postačí rychlý domácí postup
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 08:13
2 min
Macinka vyzval Pavla, ať stáhne žalobu na vládu. Dostal se tím do pikantního rozporu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:13
Tahle drobná zrníčka se umí změnit v kaši, polévku i miniaturní popcorn. Co všechno udělat z amarantu
Poudree.cz
dnes, 08:04
9 min
Reklama
Jadran je daleko a drahý. Jezero kousek za Prahou je stejně krásné a vstup je zcela zdarma
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:00
2 min
Anděl se vrátil domů. Inspirovala socha s ulomeným křídlem slavnou píseň Karla Kryla?
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:53
Kvalitu masa v uzavřeném balení lze prověřit ještě před nákupem. Jednoduché stlačení prstem pomůže odhalit jeho čerstvost
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 07:52
2 min
V talentové soutěži se objevil plachý 10letý mladík. Zvolil si jednu z nejnáročnějších písní. Porota se z jeho hlasu neubránila slzám
Světkreativity
dnes, 07:52
2 min
Andrej Babiš ukázal luxusní vilu v Průhonicích: Lustr za statisíce i vzkaz od dětí
Aplausin.cz
dnes, 07:51
2 min
Reklama
Krejčík se Stropnickým opět spolu: Matěj se poprvé vyjádřil a jeho slova zarazila všechny fanoušky
In-lifestyle.cz
dnes, 07:50
2 min
Krajka nejen na šatech: Objevte kouzlo manikúry, která přenáší romantiku i na nehty
GrapesMag
dnes, 07:50
5 min
Výlov rybníka Rožmberk letos nebude, na Třeboňsku je příliš sucho
Budějcká Drbna
dnes, 07:50
1 min
Duplantis už na vrcholu není sám. Tyčka zažívá situaci, která tu ještě nebyla
SportWin
dnes, 07:44
1 min
Státní památky v Moravskoslezském kraji mají nedělní prohlídky vyprodané
Ostravská Drbna
dnes, 07:40
2 min
Reklama
Chutné speciality i policie v akci. Prostějovský park hostí dvě velké akce zdarma
Hanácká Drbna
dnes, 07:39
2 min
Vepřové plátky s paprikou a cuketou: Jednoduché jídlo plné chuti a barev
Cooky.cz
dnes, 07:37
4 min
Letní univerzita v Dukovanech přivítala 35 studentů, mezi nimi i pět dívek
Jihlavská Drbna
dnes, 07:35
2 min
Ze Spálené ulice je opět U Synagogy. Vypálený židovský chrám připomíná i poesiomat
Brněnská Drbna
dnes, 07:30
2 min
Netradiční pomocník v boji proti nespavosti. Ulevte si a konečně si dopřejte sladké sny
Krasnezeny.eu
dnes, 07:26
2 min
Reklama
BMW v noci vyletělo z dálnice. Jedna cizinka zahynula, druhá utrpěla těžké zranění
Plzeňská Drbna
dnes, 07:23
1 min
Mladý inženýr vyrobil kolektor za pár korun, který získává teplo ze slunce při teplotě 150 °C. Firmy už se o něj přetahují
Mobify.cz
dnes, 07:14
4 min
Po povodni v Nepálu se pohřešuje přes 2000 lidí. Úřady mají problém identifikovat oběti
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:13
Začíná to těžkýma nohama. Lékař vysvětluje, proč už se křečové žíly netrhají
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 07:10
Invaze vetřelců. Vznikat má víc filmů, Ridley Scott chce navázat na kontroverzního Covenanta
Kinobox.cz
dnes, 07:05
2 min
Reklama
Dvě suroviny ze spíže a z lékárny dokážou v srpnu zdvojnásobit úrodu paprik. Většina zahrádkářů je přitom nikdy nezkusila
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 07:05
2 min
Kriminalisté na Plzeňsku zadrželi muže podezřelého z pokusu znásilnění a loupeže
Náš REGION
dnes, 07:00
1 min
Poznáte, že léto v Hradci končí? Těchto deset věcí vás prozradí
Hradecká Drbna
dnes, 07:00
3 min
Pastelky, nůžky i dárkové předměty. Praha rozdá prvňákům 17 tisíc balíčků
Pražská Drbna
dnes, 07:00
1 min
Během Dnů evropského dědictví lze navštívit i jinak běžně nepřístupná místa
Liberecká Drbna
dnes, 07:00
1 min
Reklama
Apokalypsa nás nechce strašit, ale proměnit náš pohled na svět
Proboha!
dnes, 07:00
6 min
Voňavá guma a čínská propiska. Jak vypadalo první září v osmdesátkách
NESPECHEJ.cz
dnes, 07:00
2 min
S kreditkou proti HIV. Český start-up chce prorazit s přesnými rychlotesty
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:56
Devět let hledala svou čivavu, až ji přestali brát vážně. Pak jí veterinář napsal e-mail, ze kterého plakala dlouhé minuty
DámskýDeník.cz
dnes, 06:50
2 min
Lucie Borhyová výrazně změnila účes: Dlouhé vlasy jsou pryč, fanoušci její proměnu chválí
Trendy Život
dnes, 06:50
2 min
Reklama
Reklama
Další úder na klíčové letiště. Putin přišel o nenahraditelný stroj
Vojta Kotek po měsících sundal klobouk a ukázal vlasy. Ženy píšou, že mu šediny sluší víc než jeho účes v dvaceti
Pamatujete Hrubce z Poldy? Dnes žije „na hřbitově“ a důchod by mu prý nestačil ani na máslo
„Rychlovarnou konvici jsem vyhodil,“ zní od Čechů: Nahrazují ji vychytávkou, která ohřeje vodu za tři vteřiny
Naprosto vědecký pohled na zcela lidskou potřebu: Proč prdíme – a co s tím má společného obyčejná chůze
Reklama
Reklama