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„Tak já už radši neřeknu nic.“ Jak mluvit s člověkem, který každou kritiku bere jako útok

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Chceš říct jednu docela jednoduchou věc: „Vadí mi, že mě před ostatními přerušuješ.“ Jenže znáš člověka naproti sobě. Víš, co přijde. Ztuhne mu obličej, stáhne se a za chvíli slyšíš: „Tak já už radši neřeknu nic.“
„Tak já už radši neřeknu nic.“ Jak mluvit s člověkem, který každou kritiku bere jako útok

„Tak já už radši neřeknu nic.“ Jak mluvit s člověkem, který každou kritiku bere jako útok

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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