Vážná nehoda na Bruntálsku. Sedmnáctiletou dívku srazil vlak

Vážná nehoda na Bruntálsku. Sedmnáctiletou dívku srazil vlakPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dívku na Bruntálsku srazil vlak.
Moravskoslezští policisté dokázali objasnit dohromady 67 krádeží, ke kterým došlo mezi březnem a srpnem v...
Orlová na Karvinsku dnes zahájila přeměnu bývalého letního koupaliště na volnočasový areál. Active park...
Geologové objevili v hlubinách ostravsko-karvinských dolů dosud neznámý minerál. Pojmenovali ho po českém...
Orlosup bradatý, který se loni vylíhl v Ostravě a následně byl vysazen v bulharských horách, zahynul. Dosud...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →