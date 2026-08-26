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Vážná nehoda na Bruntálsku. Sedmnáctiletou dívku srazil vlak

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V úterý 25. srpna po poledni museli záchranné složky vyjíždět k vážné nehodě na železnici mezi stanicemi Zátor a Nové Heřminovy na Bruntálsku. Vlak tam srazil sedmnáctiletou dívku, která při střetu utrpěla život ohrožující poranění. Do ostravské Fakultní nemocnice ji transportoval vrtulník.
Dívku na Bruntálsku srazil vlak.

Dívku na Bruntálsku srazil vlak.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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