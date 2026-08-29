Češi přišli na nový podvod, jak krást v supermarketech. Hrozí za něj až dva roky vězení

Když slušnost a úsměv maskují podvod
Představte si běžnou situaci: zákazník přijde k pultu informací, v ruce drží účtenku a zdvořile vysvětluje, že potřebuje vyměnit lyžařskou helmu za jinou velikost. Doma se totiž sešli se dvěma stejnými dárky. Personál ochotně vyhoví, aniž by cokoli tušil – a přitom právě proběhl dokonale zrežírovaný podvod.
Moderní krádeže v supermarketech už nemají nic společného s dramatickými útěky přes detekční rámy nebo nervózním plněním tašky ve zkušební kabince. Dnešní pachatelé nenosí teplákové soupravy, ale dokonale ovládají společenské chování a psychologii. Jejich zbraní není rychlost nohou, ale ledový klid a důvěryhodný příběh.
Proč staré metody už nefungují
Klasické finty typu schovávání potravin do tašky nebo vynášení zboží v igelitce dnes naráží na ostražitost personálu a všudypřítomné kamery. Amatérské pokusy končí ostudou a zásahem ostrahy, protože zaměstnanci velkých řetězců jsou na tyto primitivní triky důkladně vyškoleni.
Podobně dopadají i kapsáři, kteří se snaží vytahovat telefony z kapes zákazníků ve frontách u pokladen. Policie ČR tyto případy řeší pravidelně, ale riziko okamžitého dopadení přímo na místě činu je obrovské. Proto se objevila mnohem elegantnější metoda, která nevyžaduje žádné násilí ani plížení mezi regály.
Jak funguje trik s papírkem z pokladny
Celý systém stojí na jednoduché, ale perfektně zorganizované spolupráci dvou lidí. První z nich vejde do obchodu a zcela legálně zaplatí za drahé zboží – třeba lyžařskou helmu za pět tisíc korun. S účtenkou v ruce odejde ven, kde na něj čeká komplic.
Ten pak s papírkem v kapse zamíří do stejné prodejny, v klidu si vezme identický produkt z regálu a zamíří rovnou k pultu informací nebo k pokladně. Tam s nevinným výrazem tvrdí, že chce věc vyměnit za jinou velikost nebo barvu, protože dostal dva stejné dárky. Předloží účtenku, personál ji zkontroluje – a vše souhlasí: čas, datum i kód zboží.
Výsledek? Jeden z dvojice odnáší domů luxusní helmu zdarma. Obchod přijde o tisíce korun a nikdo nic netuší.
Další varianta nevyžaduje ani parťáka. Stačí projít odpadkové koše před vchodem do nákupního centra, kde lidé hned po zaplacení vyhazují papírové doklady. Mnozí totiž mají všechny nákupy uložené v mobilní aplikaci a účtenku už nepotřebují. Podvodník takový lístek vytáhne, opráší a jde si vyzvednout věc, která je na něm vytištěná.
Které prodejny a zboží jsou nejčastějším terčem
Pachatelé si pečlivě vybírají terén. Malé večerky na rohu ulice, kde si prodavačky pamatují každou tvář, je nezajímají. Míří do obřích řetězců, kde se zaměstnanci střídají v rychlých směnách a nikdo nemá šanci udržet v hlavě přehled o tom, kdo před hodinou skutečně platil.
Nejčastěji útočí na sportovní potřeby, drahou elektroniku, značkové oblečení nebo luxusní hračky a dětský sortiment. Právě tyto kategorie kombinují vysokou hodnotu s jednoduchým přístupem k regálům a benevolentním přístupem obchodů k zákaznickému servisu.
Poctiví zákazníci platí nejvyšší cenu
Na tuto rafinovanost nejvíce doplácejí běžní lidé, kteří chtějí legálně vrátit svetr, který jim nesedí. Obchody masivně zpřísňují interní předpisy, zkracují lhůty pro vrácení peněz a vyžadují stále více osobních údajů včetně kontroly platebních karet.
Místo rychlého vyřízení reklamace tak slušný člověk čelí výslechům a zdlouhavému papírování. Pokladní na něj koukají jako na potenciálního zločince, protože kvůli partičce vykutálených podvodníků se z dříve příjemného bonusu stává byrokratické peklo pro všechny.
Co hrozí pachatelům podle zákona
Z právního hlediska se nejedná o žádné nevinné nedorozumění nebo mezeru v systému. Jde o trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku, protože pachatel aktivně uvádí personál v omyl – předstírá legitimní výměnu nevhodného dárku pomocí cizí či nalezené účtenky za účelem vlastního obohacení.
Za tento čin hrozí v základní sazbě až dva roky vězení, u organizovaných skupin se trest může vyšplhat až na osm let. Policie navíc upozorňuje, že trestní odpovědnost dopadá na oba aktéry stejnou měrou – jak na toho, kdo věc z regálu odnesl, tak na toho, kdo mu k tomu poskytl účtenku. Z pohledu zákona se jedná o spolupachatelství.
Odborníci proto doporučují všem zákazníkům jednoduché opatření: účtenky před vyhozením vždy znehodnoťte – přetrhněte, přeškrtejte nebo roztrhejte na menší kousky. Právě tento drobný úkon může zabránit tomu, aby se váš papírový doklad stal nástrojem k podvodu.
Zdroje článku: kupi.cz, arecenze.cz, centrum.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková