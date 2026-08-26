Stavba polyfunkčního domu Václav v centru Ostravy jde do závěrečné fáze

„Máme hrubou stavbu, zapláštění, veškeré páteřní rozvody, technologické rozvody a přicházíme k fázi, kdy máme dokončovat vnitřní povrchy, podlahy, příčky a začínáme dokončovat vlastní kompletační práce,“ řekl Martin Nevrlý, ředitel závodu Ostrava společnosti IMOS Brno, která je generálním zhotovitelem stavby.
Dům Václav vzniká na Kostelním náměstí v proluce po původních domech naproti kostelu svatého Václava ze 13. století, který je jednou z nejstarších staveb v Ostravě. Pozemek byl mnoho let nevyužitý, sloužil jako parkoviště. Skupina Antracit ho od předchozího majitele odkoupila včetně původního projektu.
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Nevrlý řekl, že stavba jde podle harmonogramu, trochu nevyzpytatelný byl jen samotný začátek. „Do země nikdo nevidí a při odkopávání, byť byl provedený archeologický průzkum, tak se nacházely ne že nepředpokládané věci, ale podzemní konstrukce, které bylo potřeba odstranit. Takže začátek byl o nějakém průzkumu, ale pak už práce probíhaly podle plánu,“ doplnil Nevrlý.
Přímo proti kostelu a sousednímu biskupství má dům prosklenou fasádu, v níž se kostel zrcadlí. V budově budou kanceláře o celkové výměře 3000 metrů čtverečních v pěti patrech, pět obchodních jednotek v přízemí a v samostatné části orientované ke Střelniční ulici 16 nájemních bytů. V podzemí bude 76 parkovacích míst.
„Administrativní část je většinově obsazena. Zůstává nám volné jedno patro. Je to nějakých 500 metrů čtverečních, takže to je ještě v řešení. A zůstávají nám volné tři komerční jednotky, které jsou každá zhruba přes 100 metrů čtverečních,“ uvedla ředitelka Antracitu Zuzana Bajgarová. V obsazených prostorech má být například kavárna.
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„Je to vlastně jediná administrativní budova v Ostravě, která se v této chvíli staví a dokončuje. Na ostravském trhu nějaká administrativa je, ale jsou to většinou starší objekty a je vidět, že firmy mají zájem o nové moderní prostory,“ dodala ředitelka.
Lidé se budou moci do Václava podívat ještě před dokončením. V listopadu bude součástí festivalu Meat Design Ostrava. Antracit dokončí na jaře v centru Ostravy také rekonstrukci historické vily na rohu Dvořákovy a Přívozské ulice a zahájí demoliční práce a archeologický průzkum v projektu obnovy bývalého Hotelu Palace.