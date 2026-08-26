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Stavba polyfunkčního domu Václav v centru Ostravy jde do závěrečné fáze

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Stavba polyfunkčního domu Václav v centru Ostravy zhruba za 500 milionů korun dosáhla svého nejvyššího bodu. Díky skleněné fasádě dostává budova finální podobu a začínají v ní vnitřní kompletační práce. Stavba má být hotova v první polovině roku 2027, řekli zástupci developerské skupiny Antracit a investičního holdingu Purposia Group, do kterého Antracit patří.
Stavba polyfunkčního domu Václav v centru Ostravy jde do závěrečné fáze

Stavba polyfunkčního domu Václav v centru Ostravy jde do závěrečné fáze

Zdroj: ANTRACIT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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