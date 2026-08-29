Sociální síť čelí zúčtování a lynči. Ukázka na pokračování filmové klasiky Zuckerberga nešetří

Sorkinem vybraný skutečný příběh se točí kolem takzvaných Facebook Files, tedy interních dokumentů, které bývalá zaměstnankyně Facebooku Frances Haugen (oscarová Mikey Madison z Anory) roku 2021 předala médiím. Vyšetřování se týkalo mimo jiné vědomí společnosti o negativních dopadech jejích platforem na duševní zdraví mladistvých, šíření dezinformací a společenské polarizace. Zatímco Sociální síť v režii Davida Finchera zachycovala zrod Facebooku jako ambiciózního projektu z vysokoškolského pokoje, Sorkin se po šestnácti letech soustředí na dobu, kdy z listiny přátelských tváří vyrostl globální kolos se sociálními a zdravotními důsledky, které už jeho zakladatel nemůže jednoduše odhlásit a zaklapnout.
Mark Zuckerberg tu má zkrátka novou tvář, a to i z herecké perspektivy. Jesse Eisenberg se po Sociální síti podruhé do kůže filmového Zuckerberga vracet nechtěl a jeho místo zaujal Jeremy Strong z Boje o moc, který v nové ukázce dostává podstatně více prostoru. Jeho facebookový miliardář působí netečně, odtažitě a téměř strojově – jako by se i během největšího průšvihu firmy pokoušel problém vyřešit stejným algoritmickým způsobem jako další pracovní úkol. Sorkin přitom zdůrazňuje, že Strong Eisenberga nenapodoboval, protože „nejde o stejnou postavu“. Z chlapeckého zakladatele, kterého jsme sledovali ve Fincherově filmu, se mezitím stal jeden z nejmocnějších manažerů planety.
Sorkin ostatně svůj nový snímek nechce označovat za klasické pokračování. Považuje ho spíše za „další film o Facebooku napsaný stejným chlápkem“, čímž zároveň vystihuje svou ambici. Od původní Sociální sítě totiž uplynulo šestnáct let, Facebook se mezitím přejmenoval na Metu a Zuckerbergova společnost, kontrolující také Instagram a momentálně prahnoucí po pole position v závodě o umělou inteligenci, se stala terčem bezpočtu kontroverzí. Sorkin tak může navázat na vlastní práci, aniž by musel parafrázovat už jednou převyprávěný příběh.
Po svých režisérských zářezech Velká hra, Chicagský tribunál a Ricardovi kombinuje politické a společenské drama s novinářským thrillerem. Nová ukázka naznačuje nervózní souboj mezi Haugen a investigativním novinářem Jeffem Horwitzem (Jeremy Allen White, hvězda seriálu Medvěd), jenž hned zkraje k jejímu údivu přiznává, že technologiím úplně nerozumí. Dvojice se pídí po „zlověstnosti“ složitých mechanismů, jimiž se sociální síť zažírá do mentálních procesů svých převážně mladých uživatelů, kteří se v online prostoru občas mění od základů. Každý je dnes ostatně „nejvíc sám sebou“ v anonymitě u monitoru a Zuckerberg, jak v ukázce prohlašuje jeho poradce s tváří komika Billa Burra, stojí uprostřed jako policista na křižovatce před školkou, který nesignalizuje a nechává děti napospas projíždějícím vozům.
Pokud osvědčený Sorkin (též autor divadelní hry i adaptovaného scénáře k Pár správným chlapům) skutečně našel způsob, jak z Facebook Files vytěžit naléhavou dialogovou přestřelku i popcornovou podívanou, může jít o jedno z nejzajímavějších pokračování filmu, které se vlastně pokračováním stát odmítá. Vy si zatím prohlédněte žebříček nejlepších režisérů a scenáristů v databázi Kinoboxu.
Zdroje: Empire, Kinobox, Sony Pictures