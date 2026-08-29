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Sociální síť čelí zúčtování a lynči. Ukázka na pokračování filmové klasiky Zuckerberga nešetří

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„Brexit, Cambridge Analytica – pokaždé, když se kolem Facebooku objevila nějaká událost, volali mi lidé a říkali: ‚Musíš o tom napsat,‘“ vzpomínal pro Empire Aaron Sorkin. Jenže scenárista oscarové Sociální sítě dlouho nevěděl, jak takový film vlastně uchopit. „Prostě jsem neviděl, kde ten příběh je. Než může být podnětný, relevantní nebo důležitý, musí fungovat jako něco, na co se budete dívat při pojídání popcornu,“ vysvětlil. Nyní už ale odpověď evidentně našel a nový trailer k The Social Reckoning ukazuje, že místo dalšího životopisu technologického vizionáře míří rovnou do útrob společnosti, jejíž produkty mezitím změnily svět. V českých kinech se V zajetí sítí, jak zní tuzemský distribuční název, ocitneme od 8. října.
Sociální síť čelí zúčtování a lynči. Ukázka na pokračování filmové klasiky Zuckerberga nešetří

Sociální síť čelí zúčtování a lynči. Ukázka na pokračování filmové klasiky Zuckerberga nešetří

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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