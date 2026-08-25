Z bývalého koupaliště bude volnočasový areál. Orlová zahájila projekt za 58 milionů

„Nový volnočasový areál není obnovou letního koupaliště ani jeho náhradou. Je výsledkem dlouholetého hledání řešení, jak naložit s rozsáhlým, nevyužívaným a chátrajícím územím,“ uvedla starostka Orlové Lenka Brzyszkowská (ANO). Podle ní má nový areál nabídnout obyvatelům města více možností pro aktivní trávení volného času.
Dominantou areálu bude centrální pěší lávka, která propojí okolní sídliště, lesopark a sportovní areál. Její horní část poslouží jako vstup do areálu a prostor pro menší sportovní a společenské akce. Dolní část bude navazovat na lesopark a nabídne místo k odpočinku, občerstvení a ochlazení.
„Sportovní část doplní in-line dráha vedoucí přes celý areál, pumptrack pro začátečníky i zkušenější jezdce, dva boulderové kameny a desetimetrová lezecká stěna. Pro odpočinek vzniknou květnaté a piknikové louky a terénní terasy s lehátky,“ doplnila mluvčí města Andrea Vargová. Součástí areálu budou vodní prvky jako fontána, zemní trysky, pítko a uměle vytvořený potok. Areál bude bezbariérový, vybavený veřejnými toaletami, osvětlením a městským mobiliářem. Bezpečnost bude zajišťovat kamerový systém napojený na pult centralizované ochrany městské policie.
[clanek:896892]
Město za výstavbu ze svého rozpočtu zaplatí maximálně 17 milionů korun včetně nákladů na demolici bývalého koupaliště. Ta stála sedm milionů korun, z nichž téměř pět milionů pokryla dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace. Demolice zchátralých objektů probíhala od března do listopadu loňského roku.
Původní letní koupaliště se v Orlové budovalo postupně v letech 1972 až 1988. Provoz skončil na konci roku 2011 kvůli havarijnímu stavu. Město pak připravovalo jeho rekonstrukci, jejíž náklady ale postupně vzrostly na 250 milionů korun. Provoz areálu by podle radnice zároveň vyžadoval nejméně 12 milionů korun ročně.
Orlová se proto rozhodla původní záměr opustit a místo rekonstrukce koupaliště vytvořit veřejně přístupnou volnočasovou zónu. Dnešním symbolickým poklepáním základního kamene a předáním staveniště začala její výstavba.