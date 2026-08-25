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Z bývalého koupaliště bude volnočasový areál. Orlová zahájila projekt za 58 milionů

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Orlová na Karvinsku dnes zahájila přeměnu bývalého letního koupaliště na volnočasový areál. Active park Orlová nabídne na ploše více než dvou hektarů sportovní, odpočinkové a vodní prvky. Stavba má být dokončena v červnu příštího roku a náklady na ni dosáhnou 58,1 milionu korun. Až tři čtvrtiny způsobilých výdajů pokryje dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace.
Orlová začala přestavovat bývalé koupaliště na volnočasový areál

Orlová začala přestavovat bývalé koupaliště na volnočasový areál

Zdroj: město Orlová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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