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Domácí varna jela přes rok. Muž z Novojičínska vyrobil pervitin za půl milionu

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Novojičínští kriminalisté odhalili muže, který doma více než rok vyráběl pervitin a následně ho sám prodával. Celkem vyrobil více než půl kila drogy v hodnotě přes půl milionu korun. Muž je stíhán ve vazbě a v případě prokázání viny mu hrozí až 10 let ve vězení.
Pervitin za půl milionu. Muž z Novojičínska působil jako vařič a dealer zároveň

Pervitin za půl milionu. Muž z Novojičínska působil jako vařič a dealer zároveň

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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