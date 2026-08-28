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Začala druhá etapa bourání Slezanky v Opavě, hotová má být do konce listopadu

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Na Horním náměstí v historickém centru Opavy začala druhá etapa bourání bývalého obchodního centra Slezanka. Práce za přibližně 14 milionů korun mají být hotové do konce listopadu.
Začala druhá etapa bourání Slezanky v Opavě, hotová má být do konce listopadu

Začala druhá etapa bourání Slezanky v Opavě, hotová má být do konce listopadu

Zdroj: Statutární město Opava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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