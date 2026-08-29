Stačí jeden sešit navíc. Sbírka pomůže dětem začít školu bez starostí

Zatímco děti v posledních dnech prázdnin řeší, kdo bude sedět vedle nich v lavici a jestli budou mít novou aktovku, některé rodiny řeší mnohem praktičtější otázku. Kde na školní výbavu vzít.
Nákup pomůcek před začátkem školního roku totiž může rodinný rozpočet zatížit částkou v řádu tisíců korun. A ne každá rodina si může dovolit naplnit aktovku vším, co dítě bude potřebovat.
Podle dat Českého statistického úřadu žije v Česku více než 200 tisíc dětí v nouzi. Nejhůře jsou na tom mimo jiné domácnosti samoživitelů a samoživitelek, kde míra ohrožení příjmovou chudobou dosahuje 36 procent.
Právě proto vznikla sbírka Školákům od srdce, kterou pořádá Diakonie ČCE společně s TV Nova, společnostmi Tesco, McPen a dalšími partnery. Veřejnost se do ní bude moci zapojit už od 29. srpna.
Stačí koupit o jednu věc navíc
Během posledního prázdninového víkendu, tedy 29. a 30. srpna, bude možné darovat školní pomůcky v 66 prodejnách Tesco po celé republice. Princip je jednoduchý. Lidé při svém nákupu pořídí například sešity, pastelky nebo další školní potřeby a po zaplacení je předají dobrovolníkům přímo v obchodě.
Sbírka bude pokračovat také v prodejnách McPen a na jejich e-shopu, a to od 29. srpna do 6. září. Papírnictví navíc počet vybraných pomůcek zdvojnásobí. Ke každé zakoupené a darované školní potřebě přidá ještě jednu stejnou.
Zapojit se bude možné také prostřednictvím sběrných boxů v Magenta Experience Centrech společnosti T-Mobile nebo finančním příspěvkem.
Pomoc nezůstane někde ve skladu
Darované věci zamíří přímo k dětem v jednotlivých regionech. S jejich distribucí pomáhá více než 120 neziskových organizací a pobočky Potravinové banky.
Školní potřeby se tak dostávají například prostřednictvím azylových domů, nízkoprahových klubů nebo služeb, které pomáhají rodinám v obtížné životní situaci.
V minulém ročníku se díky sbírce podařilo vybavit přibližně 15 tisíc dětí.
Protože začátek školy by neměl být okamžikem, kdy dítě pozná, že jeho rodina má méně peněz než ostatní. A někdy opravdu stačí jeden sešit, penál nebo krabička pastelek navíc, aby něčí aktovka nezůstala prázdná.
Více informací o sbírce a mapu míst, kde je možné školní pomůcky darovat, najdou zájemci na webu Školákům od srdce.