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VIDEO: Zběsilá honička cyklisty s vozidlem městské policie baví internet

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Zběsilou honičku kličkujícího cyklisty se služebním vozidlem hlídky městské policie v ulicích Plzně zachytilo dramatické, ale i nesmírně vtipné video. Názorná ukázka toho, že honit autem někoho, kdo ujíždí na kole v centru města, je hodně náročná disciplína. Překvapivý byl i důvod, proč se cyklista ze všech sil snažil strážníkům uniknout.
Zběsilá honička cyklisty s vozidlem městské policie baví internet

Zběsilá honička cyklisty s vozidlem městské policie baví internet

Zdroj: Městská policie Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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