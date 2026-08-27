Po Hezuckém zasáhla Evropu 2 další rána: Oblíbený moderátor rádia zemřel na zákeřnou nemoc

Ve čtvrtek 27. srpna zemřel ve věku 60 let rozhlasový moderátor, hudebník a DJ Luděk Hrzal, jehož jméno bylo dlouhá léta spojené především s rádiem Evropa 2. Informaci o jeho úmrtí zveřejnil jeho někdejší kolega Pavel Hájek známý jako Doktor Buben. Hrzal se v posledních letech potýkal s leukémií a absolvoval náročnou léčbu, jejíž součástí byla také transplantace kostní dřeně.
Hudba ho provázela dávno před rozhlasovou kariérou
Luděk Hrzal se narodil 25. dubna 1966 v Sušici a k hudbě měl blízko už od mládí. Ještě předtím, než se stal známým hlasem soukromého rozhlasu, působil jako diskžokej. DJingu se profesionálně věnoval od roku 1986 a v mladších letech spolupracoval také s Romanem Holým. Společně působili v novovlnné skupině Bossanova, Hrzal byl rovněž členem recesistického uskupení Ďáblovi soustružníci. Po roce 1989 zamířil k rozhlasovému vysílání a stal se jedním z hlasů Evropy 2, která tehdy vytvářela novou generaci českých moderátorů.
Nezůstal přitom pouze u rádia. Televizní diváci si jej mohli pamatovat z hudebního pořadu SOS na televizi Prima a i později zůstával aktivní v hudebním a rozhlasovém prostředí. Ještě v roce 2021 moderoval v Color Music Radiu. Hudba pro něj nebyla jen součástí zaměstnání, ale oblastí, které se věnoval prakticky celý život.
Zlom přišel v roce 2022
Jeho život se zásadně změnil v roce 2022, kdy mu lékaři diagnostikovali leukémii. Následovala dlouhá a náročná léčba. O rok později se měla jedním z klíčových okamžiků stát transplantace kostní dřeně. Původně byl pro Hrzala nalezen vhodný dárce v registru, ten však onemocněl a plánovaná transplantace se zkomplikovala. Nakonec se dárkyní stala jeho vlastní dcera Lucie.
Transplantaci podstoupil v roce 2023 a Hrzal ji tehdy vnímal jako možnost začít znovu. Po zákroku veřejně děkoval své dceři a s odstupem času dokonce připomínal výročí transplantace jako své další narozeniny. Nemoc však definitivně nezmizela. V dalších letech pokračoval v léčbě a letos na jaře se objevily informace, že se leukémie vrátila v agresivnější podobě.
Šedesátiny oslavil mezi lidmi, kteří ho provázeli životem
Ještě letos v dubnu se Hrzal dočkal významného životního jubilea. Šedesáté narozeniny oslavil obklopený rodinou, přáteli a někdejšími kolegy. Mezi hosty byla také Monika Marešová, která v minulosti rovněž působila v prostředí Evropy 2. Na setkání dorazily podle tehdejších informací stovky lidí, což ukázalo, jak silné vztahy si Hrzal během své dlouhé kariéry vybudoval.
V době, kdy se jeho zdravotní stav zhoršoval, za ním přicházeli také další přátelé a osobnosti, s nimiž se znal z hudebního a mediálního prostředí. Patřili mezi ně například Roman Holý, Leona Machálková, Tereza Černochová, Miloš Pokorný nebo Leoš Mareš. Ani po letech mimo každodenní vysílání tak Hrzal neztratil vazby na lidi, s nimiž kdysi utvářel jednu výraznou etapu českého soukromého rozhlasu.
Před několika měsíci se loučil s Patrikem Hezuckým
Jeho odchod přichází necelých devět měsíců po smrti další výrazné osobnosti Evropy 2, Patrika Hezuckého, který zemřel 5. prosince 2025 ve věku 55 let. Hrzal se s Hezuckým znal už z jeho začátků v rádiu a po jeho smrti na společná léta veřejně vzpomínal. Připomněl mimo jiné rok 1997, kdy se jejich pracovní cesty v Evropě 2 potkávaly. Ještě několik dní před Hezuckého úmrtím spolu podle Hrzalových vzpomínek telefonovali.
Luděk Hrzal zemřel 27. srpna 2026 ve věku 60 let. Za sebou zanechal kariéru, která byla od poloviny osmdesátých let spojená s hudbou, diskotékami, televizí a především rozhlasem. Pro část posluchačů zůstane jedním z hlasů období, kdy se po roce 1989 v Česku rodila nová podoba komerčního rádiového vysílání. Jeho příběh v posledních letech zároveň poznamenal těžký boj s nemocí a mimořádně silný moment, kdy se mu při léčbě rozhodla pomoci vlastní dcera.
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