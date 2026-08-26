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Nízká hladina řeky odhalila tajemný kamenný artefakt. Nález všechny překvapil

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Velmi cenný kamenný artefakt odhalila nízká hladina vody na dně řeky Radbuzy v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Na objekt u historického kamenného mostu upozornili obyvatelé města. Dobrovolní hasiči ho potom vyzdvihli z řeky při náročné operaci. A nakonec byli všichni překvapeni, co se podařilo objevit.
Nízká hladina řeky odhalila po mostem v Dobřanech tajemný kamenný artefakt. Nález všechny překvapil

Nízká hladina řeky odhalila po mostem v Dobřanech tajemný kamenný artefakt. Nález všechny překvapil

Zdroj: Hasiči města Dobřany, Národní památkový ústav
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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