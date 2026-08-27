Vojtěch Machuta slaví 30 let. Adam z Ulice dnes nosí výrazný plnovous a místo herectví koordinuje výcvik pilotů

Televizní diváci si ho pamatují jako zavalitého Adama Voláka z nekonečného seriálu Ulice. Vojtěch Machuta ovšem od svých hereckých začátků prošel výraznou vizuální i profesní proměnou. Ve čtvrtek oslaví třicáté narozeniny a jeho současná podoba s plnovousem budí pozornost stejně jako jeho překvapivé kariérní kroky. Nečekaná kariéra v letectví
Machuta strávil v ateliérech seriálu
pět let, roli syna Blanky a Luďka opustil v roce 2023. Důvodem konce v nekonečném seriálu byl návrat k civilnímu povolání. Začal se naplno věnovat svému původnímu oboru a nastoupil do výcvikové organizace pro piloty. Tam dostal na starosti plánování a koordinaci výcviku posádek obchodní letecké dopravy. Odchod pro něj znamenal velkou životní změnu, protože herectví si ponechal spíše jako oblíbený koníček. Ulice
Natáčení denního formátu tak na čas ustoupilo do pozadí. V televizním prostředí si musel dříve dlouho zvykat na složité situace, typicky na souběžnou práci dvou různých štábů. Paradoxně nejobtížnější pro něj tehdy nebyly vypjaté scény s rodinou, ale fyzická rvačka s postavou Filipa. Případnému návratu do známého prostředí Ulice se do budoucna ale vůbec nebrání.
„Já jsem tomu otevřený, ale nevím o tom, že by to teď bylo v plánu,“ prozradil letos v létě. Výrazná změna image
Diváci měli Machutu dlouhé roky zafixovaného jako chlapce s plnějšími tvářemi a hladce oholenou tváří. Nosil delší vlasy a působil spíše jako nenápadný student. Současný vzhled se od této zažité představy diametrálně liší. Nechal si narůst hustý plnovous a jeho celkový styl působí mnohem dospělejším i uvolněnějším dojmem. Tato fyzická proměna odpovídá novým typům rolí, které v poslední době přijímá.
Kamera ho provází už od roku 2012, kdy debutoval ve snímku Příliš mladá noc. Během vzniku tohoto dramatu si filmové prostředí oblíbil natolik, že u profese zůstal natrvalo. Přijímací zkoušky na konzervatoř a DAMU mu sice nevyšly, nakonec mu tato situace přinesla jiné studijní možnosti. Později se objevil v seriálech Vinaři,
nebo v komedii Bajkeři. Naposledy točil televizní minisérii věnovanou životu tragicky zesnulé spisovatelky Simony Monyové a nebo seriál Bratři a sestry. Gympl s ručením omezeným Vojtěch Machuta a jeho doprovod, FOTO: NextFoto.cz Společenské akce a divadelní prkna
V osobním životě si Machuta bedlivě střeží soukromí a velkým společenským událostem se spíše vyhýbá. Před časem tvořil pár s přítelkyní, kterou veřejně představil na premiéře snímku Zabijáci. Loni na podzim ovšem vzbudil pozornost na premiéře filmu Jedna bitva za druhou. Na červeném koberci se tehdy objevil ruku v ruce s neznámým mužem. Detailnější informace o svém doprovodu médiím neposkytl a své soukromí nechal bez komentáře.
Kromě televizní a filmové tvorby se pravidelně věnuje také divadelnímu herectví. Působí v pražském Divadle Radar, kde hraje v představeních Běsi a Encyklopedie akčního filmu. Na divadelních prknech tak může uplatnit zkušenosti posbírané za více než dekádu před kamerou. V jeho profesním životě však nadále zůstává na prvním místě letectví a herectví bere především jako vítané zpestření pracovního týdne.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( lifee, expres, super).