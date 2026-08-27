Fanoušek Varnsdorfu po pohárovém zápase rasisticky úrážel hráče. Ústecký klub ho sdílel na sítích a čelí kritice

Po pohárovém zápase, v němž Varnsdorf vyřadil Ústí nad Labem, se na sociálních sítích ústeckého klubu objevilo video z formátu, který fanoušci VIAGEMU dobře znají: moderátorky obcházejí příznivce soupeře a sbírají krátké reakce. Tentokrát ale jedna z odpovědí obsahovala větu „Nemám rád černý, jsme béčko Kyjeva“, rasistickou poznámku namířenou proti hráčům tmavé pleti a zároveň výsměch ukrajinskému směřování Varnsdorfu. A klub ji pustil do světa pod vlastní hlavičkou.
Klubový obsah, ne fanouškovský upload
Zásadní detail celé kauzy se snadno přehlédne. Video nenahrál na internet sám fanoušek. Natočily ho moderátorky VIAGEMU v rámci dlouhodobého obsahového formátu, který klub systematicky buduje: krátké rozhovory s fanoušky soupeřů, zákulisní záběry, virální klipy ze zápasových dnů. Jak loni popsal iDNES, právě moderátorky jsou jedním z pilířů marketingové strategie klubu a kvůli konfliktním situacím s fanoušky soupeřů dostaly dokonce ochranku.
Problematický výrok tedy prošel celým řetězcem: natočení, sestřih, publikace na oficiálním kanálu. Někdo ho musel vidět, než stiskl tlačítko „zveřejnit“. Přímé vysvětlení, proč video prošlo interní kontrolou, klub veřejně neposkytl. Po kritické reakci video z klubových sítí zmizelo, veřejnou omluvu se ale v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo.
Podle nás jde s největší pravděpodobností o selhání editorského filtru, ne o záměrnou provokaci. Jenže právě v tom je jádro problému: když klub staví svou značku na rychlém, virálním obsahu, musí počítat s tím, že bez kontroly kvality se jednou něco takového stane. A stalo se.
Proč „béčko Kyjeva“ není jen urážka, ale trefená narážka
Fanoušek ve videu nemířil do prázdna. Varnsdorf od léta 2025 prochází výraznou proměnou, která má reálnou ukrajinskou stopu. Po sestupu z druhé ligy přišel na trenérskou lavičku Pavlo Rudnyckyj a s ním i anonymně popsaný ukrajinský partner, který klubu pomáhá finančně. Podle iDNES z července 2025 šlo o kontakt, který Rudnyckyj Varnsdorfu zprostředkoval.
Složení kádru se od té doby výrazně změnilo. V březnu 2026 popisoval iDNES kabinu jako devět Ukrajinců, pět Čechů a několik dalších cizinců. Český prvek nezmizel, ale zeslábl. Tvrzení, že Varnsdorf funguje „bez české základny“, je přestřelené (klub se opírá i o vlastní odchovance), ale mezinárodní charakter týmu je nepřehlédnutelný.
Důležité je oddělit fakta od mýtů:
- Majitel klubu zůstává Čech. Generální manažer Jan Plachý v prosinci 2025 potvrdil, že jediným vlastníkem je stále Vlastimil Gabriel. Ukrajinský partner do vlastnické struktury nevstoupil.
- Jméno „Igor“, které v souvislosti s investorem koluje, se z veřejných zdrojů nepodařilo potvrdit.
- Rudnyckyj sám přiznal, že na internetu občas naráží na nevraživost vůči ukrajinskému složení Varnsdorfu, ale v reálném kontaktu ji podle svých slov necítí.
Fanoušek ve videu tedy útočil na něco, co skutečně existuje, jen to zarámoval nenávistně a rasisticky. A klub z Ústí mu k tomu poskytl megafon.
Proč je tahle kauza jiná než pokřiky z tribuny
Rasistické projevy v českém fotbale nejsou novinkou. Sám VIAGEM v jiné souvislosti mluvil o rasistických pokřicích fanoušků soupeře. Loni v listopadu řešila policie i FAČR případ rasistického napadení dětí ve vlaku fotbalovými fanoušky.
Jenže tady je mechanismus zásadně odlišný. Nejde o spontánní výkřik z hlediště, který zachytí mikrofon televizní kamery. Jde o výrok, který klub natočil, zpracoval a publikoval jako součást svého obsahu. Rozdíl je jako mezi tím, když někdo zakřičí nadávku na ulici, a když ji otisknou místní noviny.
Konkrétní disciplinární řízení ani policejní prověřování v této věci zatím veřejně doložené není. Stanovisko FAČR ani ligových orgánů se z otevřených zdrojů nepodařilo dohledat. Při srovnání s jinými rasistickými kauzami v českém fotbale ale platí, že instituce v minulosti zasáhly, a tady je důvod k zásahu přinejmenším stejně silný.
Co z toho plyne pro klubovou komunikaci
VIAGEM vybudoval na sociálních sítích model, který mu přináší pozornost a fanouškovskou základnu. Moderátorky, rychlé klipy, přímý kontakt s diváky: to všechno funguje, dokud funguje filtr. Ten selhal. A výsledkem není jen reputační škoda pro jeden druholigový klub, ale precedent, který ukazuje, kam až může zajít obsahová strategie bez jasných pravidel.
Hulvát na tribuně bude vždycky. Otázka není, jestli se najde fanoušek, který řekne něco odporného. Otázka je, jestli mu klub půjčí svůj kanál.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner