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Česnek a voda: Orchidej po třech týdnech vypadala, jako by ji vyměnili. Recept na domácí hnojivo je primitivní

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Orchideje patří mezi populární pokojové rostliny. Je to dáno pestrostí barev a krásou jejich květů. Při jejich pěstování je třeba dodržovat určitá pravidla.
péče o orchideje

péče o orchideje

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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