Quebec Nordiques museli odejít, aby začali vyhrávat. O rok později už Colorado zvedalo Stanley Cup

Kdyby se Quebec Nordiques přestěhovali v létě po katastrofální sezoně, celý příběh by byl jednodušší. Malý trh, stará hala, ztrátový klub, slabý tým. Profesionální sport podobné konce zná.
Jenže Nordiques odešli ve chvíli, kdy se na ledě konečně podařilo téměř všechno.
V poslední sezoně Quebec Nordiques 1994/95 měl tým bilanci 30–13–5, vyhrál Northeast Division a skončil na čele Východní konference. Joe Sakic měl 62 bodů, Owen Nolan třicet gólů a jednadvacetiletý Peter Forsberg při své první sezoně NHL získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Marc Crawford byl vyhlášen nejlepším trenérem ligy.
V květnu je v prvním kole play-off vyřadili New York Rangers. O několik dní později bylo oznámeno, že klub bude prodán za 75 milionů dolarů společnosti COMSAT a přestěhuje se do Denveru. V Quebecu skončil. O necelých třináct měsíců později tentýž klub pod názvem Colorado Avalanche držel Stanley Cup.
Nordiques přitom nebyli nějakou bezvýznamnou epizodou NHL
Quebec začal profesionálně hrát už v roce 1972 ve World Hockey Association a v roce 1977 získal její Avco World Trophy. Po dohodě mezi NHL a WHA se Nordiques v roce 1979 připojili k NHL společně s Edmonton Oilers, Hartford Whalers a Winnipeg Jets.
Klub rychle získal výraznou identitu. Peter Šťastný po útěku z Československa vytvořil s bratry Antonem a Mariánem jednu z nejvýraznějších evropských stop tehdejší NHL. Michel Goulet se stal elitním střelcem. Rivalita s Montreal Canadiens rozdělila provincii Quebec způsobem, který nebyl jen sportovní.
Nordiques nebyli náhodným týmem na mapě. Patřili k identitě frankofonního Quebec City. Problém byl, že sportovní význam a ekonomická síla nejsou totéž.
Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se všechno rozpadlo
Po úspěšnější první polovině osmdesátých let přišla tvrdá přestavba. Quebec skončil v letech 1989, 1990 a 1991 tak nízko, že měl tři jedničky draftu za sebou. V roce 1989 vybral Matse Sundina, v roce 1990 Owena Nolana a v roce 1991 Erica Lindrose.
Právě poslední volba se stala jedním z nejslavnějších konfliktů v historii draftu. Lindros ještě před draftem dal najevo, že za Quebec nechce hrát. Nordiques jej přesto vybrali jako jedničku a následující rok se změnil v dlouhý spor. Lindros za Quebec neodehrál jediný zápas. Místo toho se z něj stalo aktivum. A možná nejdůležitější obchodní aktivum v historii organizace.
Hráč, který za Quebec nikdy nehrál, pomohl postavit budoucího šampiona
V létě 1992 Nordiques Lindrosova práva poslali do Philadelphia Flyers. Cena byla ohromující. Quebec získal Petera Forsberga, Mikea Ricciho, Steva Duchesnea, Kerryho Huffmana, Rona Hextalla, Chrise Simona, dvě volby v prvním kole draftu a 15 milionů dolarů v hotovosti. Jednou z draftových voleb se stal brankář Jocelyn Thibault.
Dnes se tento trade často uvádí mezi nejdůležitějšími obchody NHL. Ne proto, že Lindros selhal. V Philadelphii se stal mimořádným hráčem a získal Hart Trophy. Ale protože Quebec proměnil jednoho generačního talenta v několik součástí budoucího vítězného týmu.
Forsberg se stal superhvězdou. Ricci byl důležitým centrem. Simon později hrál při cestě Colorada za Stanley Cupem. A Thibault se ještě jednou proměnil v něco podstatně většího.
Zatímco sportovní projekt rostl, ekonomický začal být neudržitelný
To je nejkrutější část celého příběhu. Nordiques přestávali být špatným týmem právě ve chvíli, kdy vlastnictví začalo pochybovat, zda může klub v Quebec City dlouhodobě ekonomicky fungovat.
Colisée de Québec pocházelo z roku 1949 a nedokázalo nabídnout ekonomiku moderních severoamerických arén: množství luxusních boxů, prémiových míst a dalších komerčních příjmů, které stále více rozhodovaly o finanční síle klubů.
Současně NHL ještě neměla platový strop. Mzdy rostly a kanadské týmy vydělávaly velkou část příjmů v kanadských dolarech, zatímco stále větší část nákladů na hráče byla fakticky určována americkým trhem.
Nordiques v roce 1995 projektovali významné ztráty pro následující období a majitelé požadovali veřejnou pomoc s novou arénou a provozní ekonomikou. Provincie nabídla určitou formu podpory, ale ne balík, který by vlastnictví považovalo za dostatečný. Dobové zprávy uváděly očekávané ztráty v řádu desítek milionů dolarů během následujících dvou let. Do hry vstoupil Denver.
COMSAT nekupoval trosky. Kupoval hotový mladý tým
To je detail, který odlišuje přesun Nordiques od mnoha jiných relokací. COMSAT Entertainment Group už vlastnila basketbalové Denver Nuggets a chtěla kolem sportu a zábavy vybudovat větší podnik. Za Nordiques zaplatila 75 milionů dolarů a plánovala společnou novou arénu pro basketbal a hokej.
Šéfové nového vlastníka otevřeně říkali, že právě proto pro ně koupě byla atraktivnější než expanzní klub. Nedostávali prázdnou soupisku. Dostávali proven winner with talented players – už fungující tým s mladými hvězdami.
Sakicovi bylo 26. Forsbergovi 22. Adam Deadmarsh měl 20. Valerij Kamenskij a Claude Lemieux přidávali zkušenost.
Na modré čáře byli Adam Foote či Curtis Leschyshyn. Přestěhování tedy nemuselo spustit sportovní rebuild. Stačilo pokračovat v práci, která už byla v Quebecu téměř hotová.
A potom Montreal udělal z dobrého týmu favorita
Colorado vstoupilo do první sezony v Denveru velmi dobře. Pak přišel 2. prosinec 1995. Montreal Canadiens prohráli doma s Detroit Red Wings 1:11. Brankář Patrick Roy inkasoval devět gólů a po konfliktu s trenérem Mariem Tremblayem oznámil prezidentovi klubu, že za Montreal právě odehrál poslední zápas. O čtyři dny později přišel jeden z nejslavnějších tradeů NHL.
Montreal poslal Patricka Roye a Mikea Keanea do Colorada. Avalanche odevzdali Jocelyna Thibaulta, Martina Ručinského a Andreje Kovalenka.
A teď se kruh skoro absurdně uzavřel. Thibault byl jednou z hodnot, které Quebec získal za Erica Lindrose. Lindros tedy nikdy neoblékl dres Nordiques. Přesto řetězec jeho výměny pomohl přivést do stejné organizace Petera Forsberga a následně nepřímo také Patricka Roye.
V Quebecu ten tým nikdy nezvedl Stanley Cup. V Denveru mu stačila první sezona
Colorado dokončilo základní část s 47 vítězstvími. V play-off vyřadilo Vancouver Canucks, Chicago Blackhawks a ve finále Západní konference Detroit Red Wings. Ve finále Stanley Cupu čekala Florida Panthers.
Avalanche vyhráli sérii 4:0. Rozhodující čtvrté utkání skončilo až ve třetím prodloužení gólem Uweho Kruppa. Colorado Avalanche získali Stanley Cup 10. června 1996 – v první sezoně existence pod novým jménem. Pro Denver to byl první titul v jednom ze čtyř hlavních severoamerických profesionálních sportů.
V Quebec City od posledního domácího zápasu Nordiques uplynul sotva rok. Stejní fanoušci, kteří dlouhé roky sledovali budování mužstva, teď mohli v televizi pozorovat, jak hráči, které znali v modrých dresech, slaví pohár v bordó.
Proto tvrzení „museli odejít, aby vyhráli“ potřebuje jednu důležitou opravu
Samotný přesun do Denveru samozřejmě nebyl magická hokejová léčba. Colorado zdědilo mužstvo, které už bylo výborné. Sakic, Forsberg, Ricci, Foote, Kamenskij, Leschyshyn a další nevznikli v Coloradu. Sportovní základ vítězného týmu vybudovali Nordiques.
Přesun ale změnil ekonomické prostředí organizace a noví vlastníci dokázali okamžitě přidat další díly. Nejdůležitější byl Roy. Sportovní pravda je tedy paradoxnější. Quebec neodešel proto, že neuměl postavit vítězné mužstvo. Odešel přesto, že ho právě postavil.
A ještě větší ironií je, že nejlepší období Nordiques přišlo po nejhorších letech
Sakic přišel už v roce 1987. Tři poslední místa přinesla Sundina, Nolana a Lindrose. Lindrosovo odmítnutí přineslo Forsberga, Ricciho a další aktiva. Po letech porážek se konečně vytvořil tým schopný bojovat o Stanley Cup.
Fanoušci Quebecu tedy zaplatili klasickou cenu rebuildu: sledovali prohry, čekali na talenty a věřili, že jednou přijde odměna. Odměna opravdu přišla. Jen o 2 800 kilometrů západněji.
Colorado dodnes nemůže vyprávět vlastní historii bez Quebecu
Avalanche získali další Stanley Cup v roce 2001 a třetí v roce 2022. Organizace se v Denveru pevně usadila a patří mezi úspěšnější kluby moderní NHL. Přesto svou minulost nevymazala.
Colorado dodnes vede historii Avalanche a Nordiques jako jednu franšízovou linii. Při třicátém výročí působení v Denveru v sezoně 2025/26 se tým k quebeckým kořenům otevřeně vracel a několikrát nastoupil v modrých uniformách Nordiques.
Dává to smysl. Bez Quebecu není Sakic. Není Forsberg. Není Lindrosův trade. Není tým, který se v létě 1995 nastěhoval do Denveru připravený okamžitě vyhrávat.
Colorado Avalanche získali Stanley Cup ve své první sezoně. Ale jejich vítězný tým se nestavěl jeden rok v Coloradu. Stavěl se mnoho let v Quebecu. A právě proto zůstává odchod Nordiques jedním z nejkrutějších příběhů profesionálního sportu: město přišlo o klub přesně ve chvíli, kdy mělo konečně dostat zaplaceno za všechny roky čekání.
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Z NHL
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: Colorado Avalanche – A Brief History of the Quebec Nordiques [1], Colorado Avalanche – Avalanche History Filled with Quebec Roots [2], NHL.com – Lindros was subject of controversy at NHL Draft [3], UPI – Nordiques to move to Denver after sale [4], The Washington Post – Nordiques say adieu to Quebec, howdy to Denver [5], UPI – NHL approves Nordiques move [6], NHL.com – Subban trade leaves Montreal stunned [7], Colorado Avalanche – Pierre Lacroix's Legacy Lives On [8].