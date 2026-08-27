Elektrokola skrývají tlačítko, o kterém zdaleka neví každý. Jízda bude pohodlnější hlavně do kopců

Nejde o žádný skrytý vypínač zabudovaný v rámu ani o tajný „plyn“, který by z pedelecu udělal skútr. Funkce walk assist, česky režim chůze, se aktivuje přímo na ovladači nebo displeji u řídítek, obvykle dlouhým stiskem jednoho z tlačítek. Motor pak kolo pomalu posune kupředu rychlostí maximálně 6 km/h, tedy tempem svižné chůze. Jezdec u toho stojí vedle kola a drží řídítka. Zní to banálně, jenže kdo někdy tlačil pětadvacetikilové elektrokolo do prudkého kopce, po schodech z garáže nebo přes rozbitý terén, ten rozdíl pozná okamžitě. Důvod, proč o funkci řada majitelů netuší, není tajnůstkářství výrobců. Je to roztříštěné značení a odlišné ovládání mezi jednotlivými systémy, a právě to stojí za tím, že walk assist v praxi zůstává „skrytý“.
Proč o funkci tolik lidí neví
Každý výrobce pohonného systému si aktivaci řeší po svém. U Shimano podržíte tlačítko Assist-Y zhruba dvě sekundy, na displeji se zobrazí nápis WALK a pak tlačítko držíte, dokud chcete, aby motor pomáhal. U Yamahy nejdřív stisknete select, do dvou sekund podržíte „down“. U Bafangu krátce vyvoláte indikátor walk assistance a pak dlouze držíte příslušné tlačítko. A u elektrokol Decathlon? Záleží na modelu: Rockrider E-ST 100 reaguje na dlouhý stisk „+“, Speed 900E naopak na podržení „−“ a městský Elops 920E Connect má přímo režim Walk na displeji.
Žádné univerzální označení, žádný jednotný postup. Kdo si nepřečte návod od první do poslední stránky (a buďme upřímní, to je většina z nás), snadno funkci přehlédne. U systému FAZUA je walk assist popsaný až v kapitole 26 manuálu. A co víc: ani v rámci jednoho dodavatele nejde o samozřejmost. Bafang na displeji DP E161.CAN walk assistance nabízí, ale u modelu DP C010CB je funkce výslovně označená jako nedostupná. Shimano zase uvádí, že režim nemusí být v některých regionech aktivní.
Kde walk assist pomůže nejvíc
Městské elektrokolo s baterií a motorem váží běžně 22 až 28 kilogramů. Trekové modely i víc. Představte si, že takové kolo vytahujete z podzemní garáže po rampě, tlačíte ho po štěrkové cestě k chatě nebo vedete do prudkého stoupání, kde jste raději sesedli.
Právě v těchto situacích walk assist dává smysl:
- Vedení do svahu – motor pomáhá překonávat odpor při stoupání, vy jen řídíte směr.
- Výjezd z garáže – Decathlon u modelu Speed 900E přímo popisuje scénář vytahování kola z garáže do kopce.
- Přesun přes nerovný terén – kameny, kořeny, rozbitý chodník.
- Parkování a manipulace – přesun těžkého kola v úzkém prostoru nebo na místě, kde se s ním obtížně manipuluje.
V rovině funkci využijete méně, protože tam kolo prostě strčíte. Ale jakmile přijde stoupání, rozdíl mezi tlačením holou silou a jemným tahem motoru při rychlosti do 6 km/h je zásadní. Shimano u svého inteligentního walk assist navíc u některých systémů přizpůsobuje podporu sklonu: v prudším stoupání může dodat více síly.
Co říká zákon
Standardní pedelec v Česku i v EU spadá do kategorie jízdního kola, pokud splňuje podmínky pro jízdní kolo s pomocným motorem: jmenovitý trvalý výkon motoru nepřesahuje 250 W, asistence je navázaná na šlapání a motorová pomoc se přestane poskytovat nejpozději při rychlosti 25 km/h. Walk assist představuje zvláštní funkci pro vedení kola: motor může pracovat bez šlapání, ale pouze při chůzi vedle kola a do 6 km/h.
Důležité je nepřekročit hranici. Ministerstvo dopravy ČR výslovně upozorňuje, že pokud vozidlo nesplní podmínky pro jízdní kolo, může spadat do jiné kategorie vozidel s odpovídajícími povinnostmi, například schválením technické způsobilosti, registrací a podle konkrétní kategorie i požadavkem na řidičské oprávnění. Walk assist v původním nastavení výrobce tyto podmínky sám o sobě neporušuje, protože je určený pro vedení kola pěšky, nikoli pro jízdu v sedle bez šlapání. Výrobci proto v manuálech opakovaně zdůrazňují: funkce pracuje jen při držení tlačítka, po jeho uvolnění se motor zastaví a při šlapání se nemá používat.
Pro cesty do zahraničí platí v zásadě stejný evropský rámec vycházející z nařízení EU č. 168/2013. Rozdíly mezi státy se týkají spíš dopravních pravidel: povinnosti helmy, limitů alkoholu nebo pravidel pro vjezd na cyklostezky.
Jak zjistit, jestli walk assist máte
Otevřete návod ke svému elektrokolu (papírový nebo PDF na webu výrobce) a hledejte výrazy Walk, Walk assist, Walk assistance, režim chůze nebo start-up assistance. Pokud máte systém Shimano, Yamaha nebo FAZUA, funkce může být přítomná, ale záleží na konkrétní konfiguraci kola. U Bafangu záleží na konkrétním displeji a řídicí jednotce. A u značkových elektrokol z velkých řetězců, jako je Decathlon, bývá walk assist dostupný i na některých levnějších modelech, například Rockrider E-ST 100.
Jedno je jisté: walk assist není prémiová výsada. Je to praktická funkce, která čeká v ovladači na řídítkách, stačí vědět, které tlačítko podržet a jak dlouho.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík