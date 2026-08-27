Federer po pěti letech vyběhl na kurt a zaplnil Arthur Ashe Stadium. Mirka v hledišti upoutala jedním detailem na bundě

Návrat, který nebyl comebackem
Roger Federer naposledy odehrál soutěžní singlový set před pěti lety. Na Arthur Ashe Stadium, kde pětkrát po sobě zvedl trofej, se ale nevrátil kvůli žebříčku ani divoké kartě. Důvod byl jiný, a sám ho na pondělní tiskové konferenci pojmenoval bez obalu: „Tělo je hotové.“ Žádný antidopingový pool, žádný tréninkový plán na pět setů. Jen jednorázová exhibice nazvaná „Roger Federer: An Icon Returns to New York“, načasovaná čtyři dny před jeho uvedením do Mezinárodní tenisové síně slávy.
Na otázku, jestli by ještě někdy zvážil návrat do soutěžního provozu, odpověděl: „Ne, vůbec ne.“ A pak šel a odehrál večer, po kterém se o něm mluvilo víc než o celém prvním kole US Open.
Jeden set, dvě výhry, plný stadion
Program měl jasnou dramaturgii. Nejdřív singl proti Andymu Roddickovi, šampionovi US Open 2003 a muži, kterého Federer ve finále porazil třikrát. Tentokrát šlo o jeden set, a Federer ho vyhrál 6:3. Servis seděl, ruka fungovala, načasování vypadalo, jako by nikdy neodešel. Jenže pětisetovou zátěž nikdo netestoval a nikdo testovat nechtěl.
Po singlu přišla čtyřhra: Federer s Johnem McEnroem proti Roddickovi a Andremu Agassimu. Výsledek 7:5 pro švýcarsko-americký pár. Celý večer zarámovalo úvodní video namluvené Matthewem McConaugheym, losování strany od Anny Wintourové a závěrečná dronová show, která nad New York promítla Federerovu siluetu, jeho logo RF a trofej US Open.
Arthur Ashe Stadium pojme přes 23 000 diváků. Organizátor přesnou návštěvu nezveřejnil, ale agenturní zprávy AP i ATP popisují vyprodané hlediště a potlesk vestoje. Federer zkrátka pořád umí udělat z exhibice událost, na kterou se kupují lístky jako na grandslamové finále.
Srovnání, které říká víc než skóre
Poslední soutěžní zápas na US Open odehrál Federer 3. září 2019. Ve čtvrtfinále tehdy prohrál s Grigorem Dimitrovem 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2, pět setů, fyzická bitva, viditelná únava. Sedm let poté stál na stejném kurtu a vyhrál exhibiční set 6:3 proti Roddickovi. Čísla nejsou srovnatelná. Ale to, co ukázal (lehkost úderu, přirozenou práci nohou, klid u sítě), stačilo na to, aby tribuna vstávala.
V lednu 2026 se Federer poprvé po konci kariéry objevil na kurtu při slavnostním zahájení Australian Open. Tam šlo o zkrácený formát čtyřhry do čtyř gemů, s Agassim proti Hewittovi a Rafterovi, později s Ash Bartyovou. Rod Laver Arena byla vyprodaná. Ale newyorský večer byl jiný kalibr: plnohodnotný singlový set, delší čtyřhra a mnohem silnější emocionální rámec, rozlučka s městem, kterou při konci kariéry v roce 2022 nedostal.
Mirčina bunda a příběh, který žije vlastním životem
V hledišti seděla Mirka Federerová. Reuters ji zachytil během singlu s Roddickem, Getty ji dokumentuje už při melbournském návratu v lednu, jak si Rogerův trénink natáčí na telefon. A na sobě měla, znovu, džínovou bundu.
Švýcarská média jí říkají „Glücks-Jäggli“, šťastná bundička. Poprvé se přezdívka objevila v deníku Blick během Australian Open 2019, kdy Federer v Melbourne vyhrával a Mirka pokaždé seděla v tom samém džínovém kousku. V roce 2026 ji oblékla na oba Federerovy exhibiční návraty. Žádný konkrétní nápis ani odznak na bundě doložený není, pozornost budí hlavně to, že ji Mirka vytahuje pokaždé, když Roger vstoupí na kurt. Jestli jde o vědomý rituál, nebo prostě o oblíbený kus šatníku, neřekla. Ale mediální narativ talismanu si žije vlastním životem a každé další nošení ho posiluje.
Čtyři dny do Síně slávy
Exhibice nebyla jen nostalgická show. Byla předehrou. V sobotu 29. srpna 2026 od 18:30 místního času bude Federer oficiálně uveden do Mezinárodní tenisové síně slávy v Newportu, na Horseshoe Court. Společně s ním vstoupí do Síně slávy komentátorka Mary Carillová.
Zájem byl mimořádný: vstupenky a balíčky na slavnostní víkend se vyprodaly za dvě minuty. Organizátor kvůli tomu přidal veřejnou projekci na stadionovém kurtu, otevřenou od 17:00. Přímý přenos zajistí v USA Tennis Channel, mezinárodně mimo jiné Sky Sports, beIN Sports, Stan Sport a SuperTennis TV.
Federer na pondělní tiskové konferenci řekl, že jeho láska k New Yorku se naplno zrodila při vítězstvích v letech 2004 a 2005 a že nejvýraznější vzpomínkou na Arthur Ashe zůstává zápas s Agassim, ten úplně první, v roce 2001, kdy od něj schytal jasnou porážku. O čtvrtstoletí později stáli na stejném kurtu jako spoluhráči ve čtyřhře. A stadion byl zase plný.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář