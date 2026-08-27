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Pil na ulici pivo, skončil s podpisem smlouvy na frontu. Rusové chytají muže přímo na chodníku a tlačí je do armády

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Dennívýzva
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V ruských městech přibývá případů, kdy policisté zastavují muže na ulici a odvážejí je rovnou k podpisu vojenského kontraktu.
Opilý ruský voják s pivem

Opilý ruský voják s pivem

Zdroj: Ministerstvo obrany Ruské federace
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

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