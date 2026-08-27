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Domácí sádlo a škvarky, které jednou ochutnáte a kupované už vám nebudou stačit

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Když se doma škvaří sádlo, pozná to celá kuchyň během pár minut. Tenhle starý způsob mám ráda pro jeho jednoduchost, úspornost i výsledek: čisté domácí sádlo do sklenic a k tomu zlatavé škvarky, které stačí jen lehce osolit a dát na chleba. Rozdíl dělá pomalé škvaření, trocha vody na začátku a průběžné odebírání tuku.
Obrázek hotových škvarků k receptu na domácí sádlo a škvarky

Obrázek hotových škvarků k receptu na domácí sádlo a škvarky

Zdroj: Zdroj: Pohled 111, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, commons.wikimedia, Recept s názvem Stačilo vyzkoušet domácí sádlo a škvarky a hned jsme zjistila, že ty kupované je nemůžou nahradit
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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