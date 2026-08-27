Chodský Mrákov čekají měsíce uzavírek a omezení. Startuje velká oprava průtahuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chodský Mrákov čekají měsíce uzavírek a omezení. Startuje velká oprava průtahu, už se začalo s frézováním
Po zatmění Slunce nastane na nebi další zajímavá podívaná. V pátek v časných ranních hodinách dojde k...
Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek...
Zběsilou honičku kličkujícího cyklisty se služebním vozidlem hlídky městské policie v ulicích Plzně...
Jedni ho nenávidí, druzí milují a přáli by si ho jako sběratelskou figurku na poličku. Kontroverzní socha...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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