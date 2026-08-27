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Chodský Mrákov čekají měsíce uzavírek a omezení. Startuje velká oprava průtahu

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Několik měsíců s úplnými uzavírkami a dalšími dopravními omezeními čeká nejen obyvatele Mrákova na Domažlicku. Tam totiž startuje na silnici III/1903 důležitá stavební akce, která v příštích měsících výrazně promění podobu průtahu obcí. Stavbu za 27 milionů realizuje kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) za účasti obce.
Chodský Mrákov čekají měsíce uzavírek a omezení. Startuje velká oprava průtahu, už se začalo s frézováním

Chodský Mrákov čekají měsíce uzavírek a omezení. Startuje velká oprava průtahu, už se začalo s frézováním

Zdroj: Helena Frintová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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