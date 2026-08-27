Nejlepší centři NHL? Mladík Celebrini už dokázal přeskočit Draisaitla, Barkova i Crosbyho

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- NHL Network sestavila před sezonou pořadí 20 nejlepších centrů současné NHL. První místo patří Connoru McDavidovi před Nathanem MacKinnonem a Macklinem Celebrinim.
- McDavid obhájil pozici jedničky po sezoně se 138 body za 48 gólů a 90 asistencí. MacKinnon nasbíral 127 bodů a s 53 góly získal Maurice Richard Trophy.
- Největší pozornost budí třetí Celebrini. Ve dvaceti letech nastřílel 45 branek, nasbíral 115 bodů a téměř zdvojnásobil bodový účet ze své nováčkovské sezony.
McDavid v minulém ročníku odehrál všech 82 zápasů a bodoval v osmašedesáti z nich. Hned ve 43 případech zaznamenal minimálně dva body a sezonu zakončil s bilancí 48+90.
Popáté v kariéře získal Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle samotných hokejistů, což před ním dokázal pouze Wayne Gretzky.
Od vstupu do NHL v sezoně 2015/16 je kapitán Edmontonu s 1220 body i 811 asistencemi nejproduktivnějším hráčem soutěže. Devětkrát během jedenácti sezon pokořil stobodovou hranici a šestkrát ovládl kanadské bodování.
Druhé místo připadlo MacKinnonovi, jenž za Colorado nastřádal 53 gólů a 74 asistencí ve 80 utkáních.
Minimálně 111 bodů zaznamenal už čtvrtou sezonu za sebou a tentokrát přidal také premiérovou Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce základní části.
Celebrini už ve dvaceti přeskočil Draisaitla
Na třetí příčku se vyšvihl Macklin Celebrini ze San Jose. Jednička draftu 2024 během své druhé sezony explodovala: všech 82 utkání, 45 branek, 70 asistencí a 115 bodů. V produktivitě celé NHL mu patřilo čtvrté místo.
Sharks se sice ani tentokrát nedostali do play off, oproti sezoně 2024/25 se však posunuli z 20 výher a 52 bodů na 39 vítězství a 86 bodů.
Celebrini navíc zazářil také v kanadské reprezentaci. Na olympijských hrách zaznamenal deset bodů a na mistrovství světa jako kapitán přidal dalších čtrnáct. V létě následně podepsal pětiletou smlouvu na 94 milionů dolarů.
Až za ním NHL Network seřadila Leona Draisaitla a Aleksandera Barkova. Německý útočník zvládl kvůli zdravotním problémům pouze 65 zápasů, přesto nasbíral 97 bodů. Barkov, jenž je životním partnerem české tenistky Marie Bouzkové, naopak kvůli zranění vynechal celou minulou sezonu, jeho dlouhodobá výkonnost a komplexnost mu však vynesly páté místo.
Do elitní desítky se vešli také Jack Eichel, Sidney Crosby, Auston Matthews, Nick Suzuki a Jack Hughes. Crosby se mezi nejlepšími drží i po své 21. sezoně v NHL, během níž zaznamenal 74 bodů v 68 utkáních.
Pořadí NHL Network:
1. Connor McDavid, 2. Nathan MacKinnon, 3. Macklin Celebrini, 4. Leon Draisaitl, 5. Aleksander Barkov, 6. Jack Eichel, 7. Sidney Crosby, 8. Auston Matthews, 9. Nick Suzuki, 10. Jack Hughes, 11. Mark Scheifele, 12. Sebastian Aho, 13. Tim Stützle, 14. Leo Carlsson, 15. Nico Hischier, 16. Connor Bedard, 17. Brayden Point, 18. Wyatt Johnston, 19. Tage Thompson, 20. Dylan Larkin.
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