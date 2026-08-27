Soňa Norisová z Modravy slaví 53. Přiznala, že umí odpouštět nevěru, s partnerem žije přes 20 let

Slovenská herečka Soňa Norisová ve čtvrtek oslaví třiapadesáté narozeniny. Čeští diváci si ji oblíbili především jako kapitánku Janu Vinickou v úspěšném seriálu Policie Modrava. V rodné zemi aktuálně na televizních obrazovkách nosí natupírovanou ofinu v dobovém projektu Sľub. V soukromí tvoří dlouhé roky pár s producentem Adrianem Rajterem a společně dohlíží na již dospělého syna Michaela.
Natáčení na Šumavě a bojový výcvik
Práce na kriminálních případech z prostředí šumavské přírody přinesla herečce silný vztah k české krajině. Během dlouhých natáčecích dnů si zamilovala lokace jako Srní nebo Horská Kvilda. „Prožila jsem tu kus života,“ svěřila se Norisová. Znalost terénu i místních obyvatel se pro ni stala velmi osobní záležitostí.
Kvůli policejním rolím navíc v minulosti absolvovala speciální výcvik. Skuteční policisté ji učili boj zblízka a správnou manipulaci se zbraní. Před kamerou tak působila vysoce profesionálně.
V přípravách na české projekty věnovala obrovské množství času studiu jazyka. Výslovnost trénovala natolik pečlivě, že často prosila své české kolegy o upozornění na sebemenší chyby v akcentu. Zvláště u postavy spisovatelky Klaudie ze seriálu V.I.P. vraždy se musela dialogy učit velmi poctivě kvůli velkému množství textu.
Dobový seriál a otázka odpuštění nevěry
Ve slovenském seriálu Sľub se přesunula do osmdesátých let. Coby architektka a matka Marcela Bartošová obléká retro kostýmy. Její seriálový manžel v podání Vladimíra Kobielského ji kvůli typické objemné paruce překřtil na Saskii podle známé televizní hlasatelky Burešové.
Scenáristé do děje zakomponovali manželovu nevěru s kolegyní. Fanoušci na ulici často vyzídají rozuzlení této zápletky. V podcastu To nerieš, moja dostala dotazovaná přímou otázku na vlastní schopnost odpouštět. „Já si myslím, že jsem člověk, který je schopný odpouštět,“ odpověděla s úsměvem.
Podle jejích slov záleží na konkrétních okolnostech a seriálovou situaci lze z pohledu obou aktérů pochopit. Sama má doma velmi stabilní zázemí. S o pět let starším producentem a muzikologem Adrianem Rajterem tvoří pár přes dvě desetiletí. Partner ji okouzlil především svým džentlmenským chováním. Cestu k oltáři si ovšem dosud nenaplánovali.
Statečnost ve vlaku a výchova dospělého syna
Jednadvacetiletý syn Michael je zvyklý na prostředí televizních štábů. V dětství často cestoval do Česka a několikrát si zahrál v komparzu. Současný vztah s dospělým synem popisuje Norisová jako velmi silný. V rozhovorech otevřeně přiznává velkou péči a jistou dávku ostražitosti směrem k jeho budoucím partnerkám.
Výchova Michaela zahrnovala i výuku osobní odvahy. U bratislavského jezera ho jako malého chlapce učila konfrontovat skupinku dospívajících, kteří do vody házeli odpadky. Samotná seriálová hvězda nemá problém se ozvat. V minulosti například zasáhla při cestě vlakem proti agresivnímu opilci. Ostatní cestující ve vagonu tehdy raději mlčeli.
Rodinné kruhy v posledních letech zasáhly smutné události. V létě roku 2024 přišly sestry Norisovy o tatínka. Ve stejném období rodina oplakala ztrátu milovaného psa border kolie Bastinka.
Pouto s mladší sestrou
Zuzana Norisová následovala rodinný herecký vzor. O šest let mladší sestra od dětství nasávala atmosféru uměleckého prostředí. Často sedávala u debat budoucích hereček a těžila z možnosti pochlubit se ve škole podpisovými kartami tehdejších dětských hvězd.
Mezi sestrami panuje vzájemná podpora, obě vylučují jakoukoli vzájemnou profesní řevnivost. Zuzana nachází uplatnění v odlišných typech rolí a tvůrci ji častěji obsazují do komediálních žánrů. I ve světě divadla ovšem starší ze sester občas ukročila ze své vážné polohy. Na prknech ztvárnila řadu intelektuálně nenáročných i záměrně nehezkých postav.
Mimo uměleckou dráhu se oběma daří držet rodinné tradice. Mladší sestra vychovává s hercem Ondrejem Kovalem dvě dcery. Obě spojuje absence manželského slibu. Zuzana s nadsázkou komentuje případnou svatbu jako událost plánovanou až na oslavu svých šedesátých narozenin.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (idnes, sarm.pluska, koktejl.azet).