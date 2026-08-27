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Soňa Norisová z Modravy slaví 53. Přiznala, že umí odpouštět nevěru, s partnerem žije přes 20 let

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Herečka Soňa Norisová zítra slaví třiapadesáté narozeniny. Představitelka Jany Vinické prožívá s partnerem klidné období po sérii vážných rodinných ztrát.
Soňa Norisová v seriálu Policie Modrava

Soňa Norisová v seriálu Policie Modrava

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
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