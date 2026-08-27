Ani Hellmann’s, ani Spak. Nejlepší tatarská omáčka ze supermarketů Česka patří k nejlevnějším

Národní láska ke krémovité klasice
Málokterá příloha dokáže tak spolehlivě zachránit víkendový oběd jako pořádná porce tatarské omáčky. Tato krémovitá klasika se v Česku těší obrovské oblibě – podle údajů AC Nielsen spotřebujeme ročně téměř devět a půl tisíce tun této pochoutky, čímž se řadíme na absolutní evropskou špici.
Přestože řada domácností stále sází na vlastní recepturu, většina z nás sáhne po hotové variantě z obchodu. Je to rychlé, praktické a hlavně – nemusíte se bát, že se vám emulze rozpadne. Jenže jak poznáte, která sklenička skutečně udrží tvar na horkém jídle a nepromění se v mastnou loužičku?
Od francouzské bitvy k českým talířům
Historie této omáčky sahá překvapivě daleko a s tatarskými kočovníky nemá společného vůbec nic. Její kořeny vedou do osmnáctého století do Francie, konkrétně k bitvě o přístav Mahon. Když tehdy místnímu kuchaři došla smetana na tradiční žloutkovou omáčku, improvizoval s olejem – a právě tak vznikla majonéza. Z názvu přístavu Mahon se později vyvinul francouzský termín mahonnaise, ze kterého pochází dnešní označení mayonnaise.
Domácí přípravu zvládnete během pár vteřin. Stačí dva syrové žloutky, 150 mililitrů slunečnicového oleje, lžička dijonské hořčice, špetka soli s pepřem a šťáva z půlky citronu. Vše smícháte tyčovým mixérem v úzké nádobě – pomalu vytahujete ode dna jako píst, až vznikne hustá emulze. Do hotové majonézy pak přimícháte nakrájenou cibulku, kyselé okurky, pažitku nebo česnek podle chuti.
Slepý test odhalil překvapivé rozdíly
Sedm testerů z redakce serveru Kupi se rozhodlo prověřit osm běžně dostupných značek ze supermarketů. Během deseti dní ochutnávali vzorky ve slepém testu – dopředu neznali, kterou značku právě hodnotí. Zkoušeli omáčky ke smaženým dobrotám i samostatně na lžičce, přičemž sledovali nejen chuť a vyváženost, ale především stabilitu emulze při kontaktu s teplým jídlem.
Právě teplý řízek nebo čerstvě usmažený sýr dokážou s nekvalitní omáčkou udělat rychlý proces. Některé kousky na horkém povrchu okamžitě zřídly a proměnily se v mastnou loužičku, zatímco jiné držely pevný tvar jako skála.
Vítěz překvapil poctivostí i cenou
Absolutním šampionem se stala Vitana Poctivá tatarská omáčka (425 ml za 59,90 Kč) s plným hodnocením pěti hvězdiček. Obsahuje 45 % tuku a pouhých 4,5 g cukru, díky čemuž má nekompromisně nejhustší konzistenci ze všech testovaných variant. Na hranolkách i horkém řízku držela perfektně, nezřídla a v recenzích sklízela chválu za plnou, lehce pikantní chuť.
Mínus představují vyšší kalorická hodnota (449 kcal/100 g) a cena, které ale odpovídají poctivým surovinám. Při testování se ukázala jako skvělý parťák pro těžší jídla – maso ani přílohu chuťově nepřebila, pouze je harmonicky doplnila.
Zlatá střední cesta pro praktické hospodyně
Skvělý poměr ceny a výkonu nabídla Tesco Tatarská omáčka (380 g za 39,90 Kč, 40 % tuku, 9 % zeleniny) se čtyřmi hvězdami. Byla sice sladší (8,1 g cukru), ale na hranolkách držela příkladně a chuťově nepůsobila nevyváženě.
Velmi podobně dopadla Albert Tatarská omáčka (250 ml za 29,90 Kč, 44 % tuku) a Karlova Koruna z Penny (250 ml za 29,90 Kč, 40 % tuku, 4 % žloutků). Testeři je označili za jisté a chuťově vyvážené volby, které spolehlivě splní očekávání při běžném použití.
Mezi čtyřhvězdičkovými výrobky zaujala také Boneco Tatarská omáčka (350 ml za 38,90 Kč, 41 % tuku), která vynikala nejnižším obsahem soli (0,8 g) a čistou, kyselejší chutí. Pro příznivce kořeněnějších profilů bodovala Spak Tatarská omáčka (500 ml za 72,90 Kč, 40 % tuku) s nejvyšším podílem žloutků (4,2 %), u které však část poroty kritizovala přítomnost konzervantů.
Když značka nesplní očekávání
Na samém chvostu se dvěma hvězdičkami skončila překvapivě Hellmann’s (405 ml za 49,90 Kč). Výrobce sice láká na lehkost, ovšem pouhých 24 % tuku a 274 kcal znamenaly extrémně řídkou texturu. Při samostatné ochutnávce působila svěže, ale na teplém řízku se téměř okamžitě roztekla.
Stejné hodnocení obdržela Agricol Tatarská omáčka (250 ml za 32,90 Kč, 40 % tuku). Obsahuje totiž nejnižší podíl zeleninové směsi (pouhých 5 %) a její konzistence byla zbytečně řídká. V celkovém srovnání působila nevýrazně a oproti konkurenci rychle zapadla.
Co říká test o našich preferencích?
Výsledky ukazují, že Češi oceňují především stabilitu a hustotu omáčky, která vydrží i na teplém jídle. Naopak nízký obsah tuku, který některé značky prezentují jako výhodu, se v praxi ukázal spíše jako slabina.
Zajímavé je, že střední cenová kategorie nabízí nejlepší kompromis mezi kvalitou a dostupností. Produkty jako Tesco, Albert nebo Boneco dokázaly přesvědčit solidním výkonem bez zbytečných kompromisů. A co vy – dáváte přednost poctivé hustotě, nebo vás láká lehčí varianta?
Zdroje článku: kupi.cz, regiony.rozhlas.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková