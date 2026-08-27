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Pět bytů už není sdílení. Krátkodobé ubytování v Praze se změnilo v byznys

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Původní myšlenka byla jednoduchá: člověk během své nepřítomnosti nabídl turistům volný pokoj nebo vlastní byt. V Praze ale tento model téměř zmizel. Více než polovinu nabídky dnes provozují hostitelé s nejméně pěti byty a krátkodobé ubytování se stále více podobá profesionálnímu byznysu.
Pět bytů už není sdílení. Krátkodobé ubytování v Praze se změnilo v byznys

Pět bytů už není sdílení. Krátkodobé ubytování v Praze se změnilo v byznys

Zdroj: Pixabay
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