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Policie odvolala celostátní pátrání po uprchlíkovi z psychiatrické nemocnice

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Policie odvolala pátrání po pacientovi se soudně nařízenou ústavní psychiatrickou léčbou, který v pondělí večer uprchl z Psychiatrické nemocnice Dobřany na Plzeňsku. Policie v úterý po muži vyhlásila celostátní pátrání. Uprchlík měl vazby na Chebsko a Mariánské Lázně.
Policie odvolala celostátní pátrání po uprchlíkovi z psychiatrické nemocnice

Policie odvolala celostátní pátrání po uprchlíkovi z psychiatrické nemocnice

Zdroj: Jan Luxík + Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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