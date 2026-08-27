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Tohle dělá za volantem skoro každý. Přitom může porušovat dopravní předpisy

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Dennívýzva
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Dopravní předpisy nejsou jen seznamem pravidel, příkazů, zákazů a výše pokut, když je nedodržujete. Mají hlubší smysl, a to hlavně předvídatelnost. Ta ale platí jen tehdy, když předpisy na silnici řidiči dodržují. Pokud si jedou podle svých zvyklostí, nikoliv podle daných pravidel, pak vznikají situace, které mohou skončit dopravní nehodou. Určitě stojí za to si připomenout předpisy, které lze považovat za samozřejmá, a přitom tomu tak vůbec není. Někteří řidiči je totiž aniž pořádně neznají.
kruhový objezd

kruhový objezd

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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