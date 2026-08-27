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V okolí henčovského letiště bude živo, armáda tam plánuje vojenský výcvik

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V příštím týdnu se bude na letišti Jihlava–Henčov konat vojenský výcvik jednotek Armády České republiky z Náměště nad Oslavou. Obyvatelé mohou očekávat zvýšený hluk, na úterý je plánovaný i noční výsadek.
V okolí henčovského letiště bude živo, armáda tam plánuje vojenský výcvik

V okolí henčovského letiště bude živo, armáda tam plánuje vojenský výcvik

Zdroj: 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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