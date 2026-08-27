V okolí henčovského letiště bude živo, armáda tam plánuje vojenský výcvikPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V okolí henčovského letiště bude živo, armáda tam plánuje vojenský výcvik
Šestice mužů si loni koupila přes čtyři tisíce litrů nafty. Cena 25 korun za litr byla výrazně nižší než u...
Třicet let filmů, objevů a setkání napříč generacemi letos slaví Mezinárodní festival dokumentárních filmů...
Humpolecké zastupitelstvo odvolalo na svém středečním jednání z funkce starostu města Petra Machka...
K tragické nehodě, u které zasahovali také letečtí záchranáři z Vysočiny, došlo včera na Brněnsku. Krajská...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- POLITICKÁ KORIDA: Je v Jihlavě dostatek letních zahrádek? Odpovídají zastupitelé
- Stalo se v roce 1921: Hašek začal na Lipnici psát Osudy dobrého vojáka Švejka
- Lidé v Pelhřimově pomohli Šimonkovi. Jeho rodiče si vyslechli krutou diagnózu
- Školku v Brodě navštívil zloděj. Ukradl peníze, mobily a vyplenil lékárničku