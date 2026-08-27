Mozek v pohotovosti: Proč se první noc mimo domov budíte při každém šustnutí

V dnešní době je snad až společenskou nutností vyžívat se v cestování. Kdo necestuje, jako by ani nebyl. Cestování se stává určitým statusem i námětem hovorů v rodině, mezi přáteli i kolegy v práci, při nichž se zúčastnění předhání, kdo byl nejdál a jak jim změna prostředí dobíjí baterky. Což o to, pravda to být může. Ale možná se někteří už nepochlubí s tím, že na cestách se musejí vyrovnávat se svojí noční můrou, kterou jsou cizí postele. Proč bývá někdy velkým problémem usnout první noc na novém místě?
Woman sleeping on a bed with beige pillows and white quilt in a bright room, peacefully resting.
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