Petr Stach z Ulice má syna, ale žije sám a rodinné hnízdečko mu nechybí. Nejlépe se cítí pod širým nebem

Petr Stach v seriálu Ulice, FOTO: distr. TV Nova Petr Stach v seriálu Ulice, FOTO: distr. TV Nova Petr Stach v seriálu Ulice, FOTO: distr. TV Nova Petr Stach v seriálu Ulice, FOTO: distr. TV Nova Petr Stach v seriálu Ulice, FOTO: distr. TV Nova Petr Stach v seriálu Ulice, FOTO: distr. TV Nova Petr Stach v seriálu Ulice, FOTO: distr. TV Nova Petr Stach v seriálu Ulice, FOTO: distr. TV Nova Petr Stach v seriálu Ulice, FOTO: distr. TV Nova
Televizní diváci si Petra Stacha oblíbili v roli neústupného vyšetřovatele Petra Anděla nebo obětavého Pavla z oblíbeného seriálu Ulice. Mimo kamery si herec vytvořil o poznání klidnější svět s vlastními pravidly. Klasické rodinné uspořádání s matkou malého syna vyměnil za oddělené bydlení. Spokojenost a životní energii čerpá převážně o samotě při dlouhých toulkách v přírodě. Zpožděný start televizní kariéry
Původně se Stach vyučil v oboru kuchař číšník a profesi si vyzkoušel i během vojenské služby na letišti ve Kbelích. Cesta k divadlu se mu otevřela po dodělání maturity na hotelové škole. Následně úspěšně složil zkoušky na katedru alternativního divadla na pražské DAMU. Přišlo dlouhých patnáct let v dětském divadle Minor, kde mohl uplatnit i svou hru na saxofon a příčnou flétnu. Zlom nastal zcela nečekaně těsně před čtyřicátými narozeninami díky režisérce Agnieszce Hollandové.
Ta mu svěřila roli bratra Jana Palacha ve filmu Hořící keř, za kterou získal nominaci na Českého lva. Stach se později s velkým respektem potkal také s Milošem Formanem při zkoušení inscenace Dobře placená procházka v Národním divadle. Obrovskou trému tehdy zahnal velmi originálně. Přímo režisérovi podal nalezenou pětikorunu s poděkováním za jeho celoživotní filmovou tvorbu.
Další cenné zkušenosti nabral v divadle Ungelt, kde se na jevišti setkal s Hanou Maciuchovou. Její nabídka tykání před jedním z představení patřila k jeho nejsilnějším divadelním zážitkům.
Kriminálka i rodinné starosti v seriálu
Televizní publikum si ho nejvíce spojuje s postavou kapitána Petra Anděla ze seriálu Případy prvního oddělení. Natáčení po boku Ondřeje Vetchého nebo Bolka Polívky mu přineslo velký úspěch u diváků. Sám Stach by ovšem profesi vyšetřovatele ve skutečnosti dělat nechtěl. Denní setkávání s lidskými tragédiemi považuje za příliš velkou psychickou zátěž. Navíc nerad sleduje vlastní herecké výkony v televizi, protože těžce nese drobné chyby, které už nelze vzít zpět.
Aktuálně ztvárňuje postavu Pavla v seriálu
, kde řeší komplikované vztahy v rodině i v práci kolem obchodu Království hraček. V nových dílech se bude potýkat se starostmi ohledně dospívající dcery Laury a s jejím návratem k bývalému příteli. Čeká ho také budování nového chlapského přátelství s policistou Jirkou Hermanem. Obě postavy spojuje téma vztahu na dálku. Ulice Spokojenost bez klasické rodiny
V soukromém životě našel velkou oporu v osmiletém synovi Filípkovi. S jeho matkou nesdílí společnou domácnost a dítě vychovávají po vzájemné přátelské dohodě bez soudně nařízené střídavé péče. Dřívější partnerka pracuje v advokacii a současný model uspořádání oběma stranám plně vyhovuje.
„Klasickou rodinu jsem nezaložil, pořád žiju sám,“ svěřil se herec.
Stach otevřeně reflektuje své předchozí partnerské nezdary a volí raději život bez pevných svazků. Přiznává umění být nepříjemný a po dřívějších zkušenostech vidí výhody ve vlastním odděleném prostoru. Na zakládání rodinného hnízdečka prý zkrátka nemá talent.
Klid a útočiště pod stromy
Na velké společenské akce si moc nepotrpí a veškerou volnou energii směřuje do pobytu v přírodě, kde vyhledává absolutní klid. Rád jezdí na kole za město a bez problémů přespává pod širým nebem přímo v lese. Okolní stromy pro něj mají duši a pobyt venku vnímá jako nejlepší prostředek k péči o fyzické i duševní zdraví. O samotě totiž vnímá detaily okolní krajiny daleko intenzivněji.
Dnes těží spíše z dlouhých procházek a už několik let se důsledně vyhýbá alkoholu. Cestování bez partnerky či rodiny považuje za osvobozující a vůbec netouží po vzdálených exotických destinacích. Nejraději se vrací do rodných Jizerských hor, kde zná každou stezku a cítí se tam skutečně doma.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( novinky, plzen.rozhlas).