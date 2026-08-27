Město staví centrum pro bezdomovkyně za 70 milionů, vznikne i poradna pro cizince

„Projektem nízkoprahového denního centra v areálu vznikne bezpečný nízkoprahový prostor, který bude specificky zaměřený na okamžitou pomoc a návaznou integraci u nejohroženější skupiny lidí bez domova, tedy žen na ulici,“ zdůraznila radní města pro oblast bytovou včetně dostupného a sociálního bydlení Světlana Budková (STAN).
V Plzni žije podle odhadů kolem 500 lidí bez domova, ženy tvoří přibližně pětinu z nich. Podle oblastního ředitele organizace NADĚJE Luboše Protivínského jsou bezdomovkyně méně viditelné. Častěji přespávají u známých nebo zůstávají v nebezpečných vztazích. Často mají zkušenost s násilím či jiným traumatem, a tak se ve službách společných pro ženy a muže nemusejí cítit bezpečně.
„Centrum určené pouze ženám jim proto nabídne bezpečný prostor, ve kterém mohou snáze navázat důvěru a začít svoji situaci řešit. Označení nízkoprahové znamená, že služba bude dostupná bez doporučení, předchozího objednání a složitých vstupních podmínek," uvedl Protivínský.
Půjde o denní službu, která vedle hygieny, stravy a možnosti odpočinku nabídne především odbornou sociální práci a pomoc při hledání dlouhodobějšího řešení.Luboš Protivínský — oblastní ředitel organizace NADĚJE
Protivínský předpokládá, že denně toto centrum, jehož součástí budou kontaktní a konzultační prostory, společenská a odpočinková místnost, prádelna, koupelna, šatník, sklady potravin a hygienických potřeb a další zázemí pro klientky i pracovníky, využijí asi dvě desítky klientek.
Nové prostory na adrese Cukrovarská 16 architekti rozdělili na dvě samostatné části. V jedné bude už zmíněné nízkoprahové denní centrum pro ženy. Druhou část využije charita využije pro svou Poradnu pro cizince.
„Zájem o integrační služby je v Plzni veliký. Vítáme, že díky této stavbě získáme tolik potřebné vhodné prostory, kde budeme moci klienty přijímat, i odpovídající zázemí pro naše pracovníky. V objektu budeme tedy mít kanceláře pro sociální pracovníky, konzultační místnosti pro důvěrná jednání s klienty, administrativní kanceláře, archiv a místnost pro porady a výuku. V přízemí budou rovněž skladovací prostory pro Středisko sociální rehabilitace a Terénní krizovou službu,“ řekl ředitel Diecézní charity Plzeň Karel Weishäupel.
Nový objekt vzniká na místě, kde dosud sídlilo Středisko Diecézní charity Plzeň a Humanitární sklad. Část staré budovy zmizí a na jejím místě vznikne nový třípodlažní objekt. Bude bezbariérový a vybavený výtahem se zelenou střechou a fotovoltaickými panely. „Nová stavba bude funkčně propojena se zachovanou částí původní budovy,“ doplnila radní.
Odhadované náklady na stavbu byly 77 milionů korun, z výběrového řízení vzešla cena 66,4 milionu Kč. Další dva miliony korun budou stát práce dozoru. Na nízkoprahové denní centrum žádá město o dotaci z EU, která může být 22,1 milionu korun.