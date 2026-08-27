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Město staví centrum pro bezdomovkyně za 70 milionů, vznikne i poradna pro cizince

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Za rok a půl se v Plzni otevře nové denní centrum pro ženy bez domova. Stavba za necelých 70 milionů korun vznikne v areálu Diecézní charity. Podobné zařízení je v Česku pouze v Praze. Ženy bez domova patří mezi nejohroženější skupiny a řada z nich má zkušenosti s domácím násilím nebo zneužíváním. Součástí objektu bude i poradenské centrum, které bude sloužit také cizincům.
V těchto místech vznikne nové centrum pro ženy bez domova.

V těchto místech vznikne nové centrum pro ženy bez domova.

Zdroj: Petr Eret
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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