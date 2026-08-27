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„Vymaž si moje číslo." Ibrahimovič si vzal Haalandovu proměnu osobně

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Dlouhé blond vlasy, které z něj dělaly vikinga, jsou pryč. Erling Haaland se před startem nové sezony nechal ostříhat nakrátko a natočil si u toho videohovory s lidmi, jejichž reakce chtěl vidět. Největší show předvedl Zlatan Ibrahimovič.
„Vymaž si moje číslo." Ibrahimovič si vzal Haalandovu proměnu osobně

„Vymaž si moje číslo." Ibrahimovič si vzal Haalandovu proměnu osobně

Zdroj: Manchester City
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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