Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Páteční ráno nabídne vzácnou podívanou, nejlépe bude vidět na jihozápadě Čech

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po zatmění Slunce nastane na nebi další zajímavá podívaná. V pátek v časných ranních hodinách dojde k částečnému zatmění Měsíce. Nejlepší podmínky pro pozorování nabídne jihozápad Čech, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem.
Páteční ráno nabídne vzácnou podívanou, nejlépe bude vidět na jihozápadě Čech

Páteční ráno nabídne vzácnou podívanou, nejlépe bude vidět na jihozápadě Čech

Zdroj: Vladislav Hosnedl
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Proruský zastupitel Jakub Zieba končí. SPD ho tentokrát na kandidátku nezařadila
Proruský zastupitel Jakub Zieba končí. SPD ho tentokrát na kandidátku nezařadila
Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo a část balených piv průměrně o 2,6 pct
Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo a část balených piv průměrně o 2,6 pct

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek...

VIDEO: Zběsilá honička cyklisty s vozidlem městské policie baví internet
VIDEO: Zběsilá honička cyklisty s vozidlem městské policie baví internet

Zběsilou honičku kličkujícího cyklisty se služebním vozidlem hlídky městské policie v ulicích Plzně...

Kontroverzní růžový králík dostal zkrášlovací kúru. I po 10 letech stále budí emoce
Kontroverzní růžový králík dostal zkrášlovací kúru. I po 10 letech stále budí emoce

Jedni ho nenávidí, druzí milují a přáli by si ho jako sběratelskou figurku na poličku. Kontroverzní socha...

Cesta na vrcholek ikonické šumavské hory je poseta stovkami papírových kapesníků
Cesta na vrcholek ikonické šumavské hory je poseta stovkami papírových kapesníků

Cesta na vrcholek ikonické šumavské hory Luzný je doslova poseta odpadky, i když jde o území Národního...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.