Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

„Léta jsem se domácímu serveru vyhýbal jako čert kříži. Pak jsem si pořídil NAS a zjistil, že jsem byl hlupák,“ lituje redaktor

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Použitý firemní počítač za necelé 2 000 Kč, bezplatný systém a práce. Výsledek? Síťové úložiště, které poráží hotové NASy pětinásobně dražší.
Domácí server, počítač, My Book Studio

Domácí server, počítač, My Book Studio

Zdroj: Uživatel Raimond Spekking / Creative Commons / CC BY-SA
Reklama
Další články z Mobify.cz
Elektrokola skrývají tlačítko, o kterém zdaleka neví každý. Jízda bude pohodlnější hlavně do kopců
Elektrokola skrývají tlačítko, o kterém zdaleka neví každý. Jízda bude pohodlnější hlavně do kopců
Prognóza prodejů chytrých telefonů pro rok 2027: Dlouholetý král končí, z trůnu ho sesadí Apple. Rozhoduje jediná věc
Prognóza prodejů chytrých telefonů pro rok 2027: Dlouholetý král končí, z trůnu ho sesadí Apple. Rozhoduje jediná věc

Samsung držel pozici největšího výrobce smartphonů na světě přes dekádu. Podle čerstvé prognózy ho v roce...

iPhone 18 Pro přichází, Apple připravil opravdu velké změny. Nejvíce překvapí fotoaparát a maličkost na displeji
iPhone 18 Pro přichází, Apple připravil opravdu velké změny. Nejvíce překvapí fotoaparát a maličkost na displeji

Hlavní fotoaparát iPhonu 18 Pro má poprvé v historii iPhonu dostat proměnnou clonu a Dynamic Island se...

Máte pomalý internet a hned hledáte chybu u poskytovatele nebo v PC. Viník často „leží na zemi“ a nikdo si ho nevšímá
Máte pomalý internet a hned hledáte chybu u poskytovatele nebo v PC. Viník často „leží na zemi“ a nikdo si ho nevšímá

Ethernetový kabel pod stolem dokáže potichu srazit gigabitové připojení na desetinu. A vy mezitím voláte na...

Už žádný scam na posluchače, hudební gigant jde do války proti AI písničkám. Můžete poděkovat, že to konečně někdo řeší
Už žádný scam na posluchače, hudební gigant jde do války proti AI písničkám. Můžete poděkovat, že to konečně někdo řeší

Apple Music chystá povinný štítek „Made With AI“ pro skladby vytvořené umělou inteligencí. Přes třetinu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.