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Martin Brodeur rozehrával tak dobře, že NHL překreslila led. Jak se z brankáře stal třetí obránce

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Brankář kdysi především zastavoval střely a pokud získal puk, měl se ho rychle zbavit. Martin Brodeur dovedl rozehrávku tak daleko, že dokázal likvidovat napadání soupeře ještě před jeho vznikem. NHL nakonec za branku nakreslila prostor, který měl podobné gólmany úmyslně omezit.
Martin Brodeur rozehrával tak dobře, že NHL překreslila led. Jak se z brankáře stal třetí obránce

Martin Brodeur rozehrával tak dobře, že NHL překreslila led. Jak se z brankáře stal třetí obránce

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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