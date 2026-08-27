Cesta na vrcholek ikonické šumavské hory je poseta stovkami papírových kapesníků

Zcela ohromen a se dvěma plnými pytli odpadků se vrátil domů ze své nedělní túry na horu Luzný strážce národního parku Lothar Mies. Během jediné rutinní hlídky v okolí hory Luzný našel dvě stovky kapesníků a dalších odpadků. Podle svých slov nic takového nezažil za více než 35 let strážní služby v Národním parku Bavorský les.
„Jen na stezce ‚Schodiště do nebe‘ na vrchol Luzného jsem musel nasbírat přes 130 papírových kapesníků,“ líčí situaci z posledních dní Lothar Mies. „Cestou zpět po zimní stezce jsem jich našel dalších asi 60.“ Spolu s dalším odpadem byly na konci jeho hlídky dvě papírové tašky naplněny odpadky až po okraj.
Nález odpadků, ať už nedbale ztracených, nebo úmyslně ponechaných na jedné z nejnavštěvovanějších turistických stezek v národním parku, není překvapivý. Alarmující je ale jejich množství, které zde strážci v současné době nacházejí!
„Nalezené odpadky zahrnují nejen kapesníky, ale také sáčky na psí exkrementy, nedopalky cigaret, plechovky od nápojů a různé další plastové odpadky,“ dodává Reinhold Gaisbauer, vedoucí strážců národního parku. Nedbale odhozené skleněné lahve v lese mohou být někdy extrémně nebezpečné. „Mohou fungovat jako lupa, která se v horkém počasí a dlouhodobém suchu může rychle stát nebezpečnou a zapálit les.“
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Turisticky velmi frekventovaná oblast kolem hory Luzný není ojedinělým případem. V poslední době musely být v jejím okolí na parkovištích Zwieslerwaldhausu odstraněny a zlikvidovány také plenky, boty a kartony od nápojů. Strážci parku proto apelují na všechny návštěvníky, aby se k přírodě chovali s větší úctou.
„Naším hlavním úkolem je být v terénu a informovat návštěvníky o naší lesní divočině, ne si hrát na sběrače odpadků. To stojí nejen spoustu času, ale v konečném důsledku i peněz. Obzvlášť mě štve, když pak musím poslouchat údajně vtipné komentáře, jako třeba otázku, jestli nejdu na houby nebo něco podobného,“ vysvětluje Lothar Mies. „My strážci jsme zvyklí na spoustu věcí a obvykle je těžké se s nimi vypořádat, ale v určitém okamžiku ta zábava končí,“ dodává.
Co si přineseš, to si zase odnes
Dále strážce nechápe, jak mohou návštěvníci vyhledávat klid a nedotčenou krásu přírody a přitom bezstarostně odhazovat odpadky v lese. Jen papírový kapesník se může rozkládat až pět let. Proto se domnívá, že být zodpovědným a milujícím turistou zahrnuje i nošení tašky v batohu, do které si můžete všechny odpadky odnést domů.
Skutečný turista, který ctí přírodu, se řídí známým pravidlem: „Co si do přírody přineseš, to si z ní také odnes.“ Oficiální mezinárodní zásada zní Leave No Trace. Tento princip je celosvětově známý jako součást etiky „Nezanechávej stopu“.
Hora Luzný mezi šumavskými horami vyniká největším kamenným mořem, které pokrývá její vrchol, a patří mezi nejkrásnější vrcholky Šumavy. Špičatý vrcholek má tvar pyramidy a nabízí neomezený kruhový výhled. Turisté tam velmi rádi sledují východy i západy slunce. Hora je aktuálně nejlépe dostupná z německé strany, i když se nachází asi 400 metrů od české hranice. Z české strany je přístup velmi složitý kvůli ochraně tetřeva a jedná se o túru dlouhou asi 28 kilometrů.