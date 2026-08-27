Mrtví hlodavci i hmyz. Inspektoři zavřeli restauraci ve StrážniciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mrtví hlodavci i hmyz. Inspektoři zavřeli restauraci ve Strážnici
Kdo se chystá k vodě, měl by si před cestou raději zkontrolovat její kvalitu. Na jihu Moravy se situace...
Plán péče o stárnoucí obyvatele Brna dostává konkrétní obrysy. Radní ve středu schválili záměr na stavbu...
Nováčka první fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílil Jakub Pokorný. Devětadvacetiletý stoper, který...
Běžná noční kontrola se pro dvojici hodonínských policistů změnila v zásah, při kterém šlo o život. U...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →