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FOTO: Sraz veteránů představil kuriozity, zahraniční legendy i českou eleganci

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Dennívýzva
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Milovníci nablýskaných veteránů si v Domažlicích přišli na své. Na 52. ročník akce dorazilo 95 strojů. Mezi nimi byly motorky i auta vyrobená do roku 1960. Diváci se mohli pokochat unikátními kousky, jako jsou pradědeček populárních skútrů nebo automobil z roku 1910. Nechyběla ani česká předválečná elegance v podobě vozu Aero 30.
Skutečnou raritou byl obojživelný vojenský vůz KDF 166 vyrobený v roce 1943.

Skutečnou raritou byl obojživelný vojenský vůz KDF 166 vyrobený v roce 1943.

Zdroj: Jan Pek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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