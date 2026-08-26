FOTO: Sraz veteránů představil kuriozity, zahraniční legendy i českou eleganci

FOTO: Sraz veteránů představil kuriozity, zahraniční legendy i českou eleganciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Skutečnou raritou byl obojživelný vojenský vůz KDF 166 vyrobený v roce 1943.
Bleskovou akcí skončil případ krádeže v centru Plzně. Ženu tam přepadl cizinec, vytrhl jí z ruky telefon,...
Policie odvolala pátrání po pacientovi se soudně nařízenou ústavní psychiatrickou léčbou, který v pondělí...
Blesk udeřil do letitého vzrostlého jasanu ztepilého, který je ozdobou Hostašových sadů v centru Klatov. V...
Čtyři rodinné domy v řadě včetně dílny a garáže shořely v noci na středu v Bezvěrově na severním Plzeňsku....
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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