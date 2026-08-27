Kvůli úniku čpavku museli ve Strakonicích zasahovat hasiči ve speciálních oblecíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kvůli úniku čpavku museli ve Strakonicích zasahovat hasiči ve speciálních oblecích
Kanovnická ulice patří dnes k běžným cestám centrem Českých Budějovic, ještě v 19. století ale končila u...
Maskovaný muž se zbraní v ruce se v úterý večer pokusil vyloupit čerpací stanici na Táborsku. Na místo...
Silnice I/20 od Dasného směrem na České Budějovice je kvůli vážné dopravní nehodě zcela uzavřená. Na místě...
Českobudějovické Dynamo rozjelo novou sezonu ve velkém stylu a po třech zápasech je první se skóre 10:0. Na...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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