Další Škriniar nebo Hancko? Na osmnáctiletého stopera Žiliny se začíná stát v Evropě fronta

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- Pališčák debutoval za Žilinu už v 16 letech a 311 dnech, tedy výrazně dříve než Milan Škriniar nebo Dávid Hancko.
- Osmnáctiletý stoper patří podle dat k nejlepším mladým obráncům v Evropě. V některých defenzivních statistikách dominoval celé konkurenci do 18 let.
- Žilina ho zatím držela, přestože zájem roste. V hledáčku mají být Salzburg i Janov a jeho hodnota se odhaduje minimálně na dva miliony eur.
Pališčák pochází z Prešova a do žilinské akademie zamířil v létě 2022.
Za A-tým poprvé nastoupil v září 2024 a hned u vysoké výhry 5:0 nad Slovanem Bratislava na Tehelném poli.
V té době mu bylo pouhých 16 let a 311 dní. Pro srovnání, Škriniar debutoval za Žilinu v sedmnácti letech a 49 dnech, Hancko v osmnácti letech a 89 dnech.
Žilina přitom své největší talenty obvykle neposílá do zahraničí takhle brzy. Škriniar i Hancko odcházeli až ve dvaceti, jedinou výraznou výjimkou byl László Bénes, který v osmnácti přestoupil do Borussie Mönchengladbach za pět milionů eur.
Také proto nebylo ještě na začátku července jisté, zda se klub vůbec bude bavit o Pališčákově prodeji.
"Jeho prodej není v tomto momentu tématem. Myslíme si, že pro jeho kariéru je nejlepší, aby měl odehraný dostatečný počet zápasů a odešel ze slovenské ligy připravený. Na nabídky se budeme dívat tehdy, když budeme rozhodnutí, že je čas přestoupit," pronesl jeho agent Branislav Jašurek.
Data ukazují, proč se o něj Evropa zajímá
Pališčák nastupuje nejčastěji jako pravý stoper v tříobráncovém systému a už v osmnácti letech patří mezi nejrychlejší obránce slovenské ligy. Podle OptaAnalyst v minulé sezoně dosáhl rychlosti 35,9 km/h.
Jeho největší síla je ale v soubojích a získávání míče. Podle DataMB měl v přepočtu na 90 minut 6,3 vyhraného obranného souboje, což bylo nejlepší číslo celé ligy. V průměru získaných držení míče dosáhl na hodnotu 12,6.
A to není všechno. V těchto ukazatelích nepatřil jen ke špičce na Slovensku, ale dominoval také mezi hráči do 18 let napříč 37 evropskými soutěžemi, které DataMB sleduje.
Mezi mladými obránci navíc vynikal i v dalších disciplínách. Ve vzdušných soubojích měl úspěšnost 70 procent, v průměru zaznamenal 1,3 přihrávky do soupeřova vápna, 0,2 klíčové přihrávky a 0,6 úspěšného driblinku na 90 minut.
Při práci s míčem navíc nehraje na jistotu. Do nejlepší desítky mladých obránců v Evropě patřil také v progresivních přihrávkách, kterých měl v průměru devět za zápas, a v úspěšných dlouhých pasech s hodnotou 2,8.
Jeho tehdejší trenér Michal Ščasný na něm oceňoval právě kombinaci fyzických parametrů a klidu na míči. "Zaujal mě svou pracovitostí a herní inteligencí. Má obrovskou výhodu v tom, že je univerzální a na hřišti působí nesmírně klidně. Nebojí se hrát pod tlakem, což je pro moderního obránce klíčové," chválil.
Podobně ho hodnotil i sportovní manažer Žiliny Karol Belaník. "Je mentálně nastavený na velký fotbal. Už ve svém mladém věku ukazuje na hřišti obrovskou rozvahu a taktickou vyspělost, jaká se u takto mladých stoperů vidí málokdy. Vidíme v něm obrovský potenciál pro slovenský fotbal," informoval.
Klient agenta Branislava Jašurka, jenž má v portfoliu i Dávida Hancka či Jakuba Kiwiora, má za sebou také zápasy v mládežnické Lize mistrů a čtyři starty za slovenskou reprezentaci do 21 let. Jeho cílem je jednou působit v některé z pěti nejlepších evropských lig.
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