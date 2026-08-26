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Cizinec přepadl a okradl ženu, přitom už má uložený trest o vyhoštění ze země

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Dennívýzva
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Bleskovou akcí skončil případ krádeže v centru Plzně. Ženu tam přepadl cizinec, vytrhl jí z ruky telefon, silně odstrčil a dal se na útěk. Okamžitě se rozjelo pátrání, kdy hodně pomohly záběry z kamer i místní znalost strážníků. Stopy je nakonec dovedly k recidivistovi, který figuruje v evidenci nežádoucích osob.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Jan Luxík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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