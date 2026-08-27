Meteorologové ukázali, kde udeří silné bouřky. Už za několik hodin hrozí kroupy i přívalový déšť

Pátek 28. srpna bude zpočátku ještě připomínat vrchol léta. Nejvyšší denní teploty se mají většinou pohybovat mezi 27 a 31 stupni, na jižní Moravě se mohou dostat až ke 33 stupňům. Na západě a severu Čech už bude o něco chladněji, tam meteorologové očekávají přibližně 24 až 28 stupňů. Právě během odpoledne se ale začne charakter počasí rychle měnit. Od západu bude přes české území postupovat zvlněná studená fronta, před kterou se ještě udrží teplý vzduch, zatímco za ní se začne prosazovat ochlazení. V Čechách proto bude postupně přibývat oblačnost a objeví se první přeháňky a bouřky. Některé z nich mohou zesílit natolik, že budou doprovázeny intenzivním deštěm, kroupami a výraznými nárazy větru. Večer a během noci se bouřková aktivita posune směrem na východ republiky.
Výstraha začíná v prvních oblastech platit v pátek od 14 hodin a končí v sobotu ve čtyři hodiny ráno. V odpoledních hodinách se týká především západních, jižních a části středních Čech. Zasažen má být Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj společně s částmi Středočeského a Ústeckého kraje. Ve středních Čechách patří mezi varované oblasti například Berounsko, Příbramsko, Kladensko, Rakovnicko, Hořovicko, Sedlčansko nebo okolí Votic. V Ústeckém kraji se varování vztahuje například na Chomutovsko, Mostecko, Teplicko, Lounsko a Žatecko. Od večerních hodin se riziková oblast výrazně rozšíří. Od 18 hodin se výstraha začne týkat také Prahy, dalších částí středních Čech, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje, Vysočiny a částí Olomouckého a Moravskoslezského kraje.
Během krátké doby může spadnout velké množství vody
Největším problémem nemusí být samotná bouřka, ale jevy, které ji budou doprovázet. Meteorologové počítají s přívalovými srážkami kolem 35 milimetrů, což odpovídá přibližně 35 litrům vody na metr čtvereční. Pokud takové množství spadne během krátké doby, kanalizace ani vyschlá či naopak již nasycená půda nemusí vodu zvládnout dostatečně rychle odvést. V některých lokalitách se proto mohou objevit zatopené sklepy, podchody, podjezdy nebo další níže položená místa. Na menších tocích není vyloučeno ani rychlé zvýšení hladiny, zejména tam, kde půda už obsahuje větší množství vody. Bouřky mají doprovázet také menší kroupy a nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, tedy přibližně 70 kilometrů za hodinu. Silnější poryvy mohou lámat větve a ojediněle způsobit pád stromů, což může přinést komplikace v dopravě i energetice.
S příchodem bouřek by proto lidé měli počítat také při cestování. Prudký déšť může během několika minut výrazně zhoršit viditelnost na silnicích a na vozovce se může začít hromadit voda. Řidiči by měli v bouřkách snížit rychlost, zvětšit odstup od ostatních vozidel a vyhnout se průjezdu hlubší vodou, u které není možné odhadnout její skutečnou hloubku. Rizikový je během bouřky rovněž pobyt na vyvýšených místech, u osamocených stromů, ve vodě nebo v blízkosti kovových konstrukcí. Bezpečnější je vyhledat pevnou budovu nebo jiné vhodné místo k úkrytu a průběžně sledovat vývoj srážek a bouřek.
Po vedrech přijde ochlazení
Páteční fronta zároveň ukončí krátké období velmi vysokých teplot. V sobotu už maxima většinou dosáhnou pouze 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě může být kolem 28 stupňů. Během noci a rána bude zejména na severovýchodě a východě republiky ještě místy pršet a objevit se mohou poslední přeháňky či bouřky, během dne už ale budou srážky postupně ustávat. Neděle by měla být většinou polojasná s teplotami mezi 24 a 28 stupni, na jižní Moravě může teploměr znovu ukázat až kolem třiceti stupňů. Výraznější ochlazení tak nebude znamenat definitivní konec letního počasí, páteční přechod fronty ale může být v některých částech republiky poměrně bouřlivý. Vývoj bouřek navíc bývá velmi lokální, takže skutečná intenzita srážek nebo větru se může mezi jednotlivými místy výrazně lišit.
Zdroje: chmi.cz, zivotvcesku.cz, ceskenoviny.cz, idnes.cz