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Zelený čaj s citronem: Síla vitaminu C a katechinů

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Zelený čaj je proslulý jako jeden z nejzdravějších nápojů na světě. Je nabitý silnými antioxidanty (především katechiny), které pomáhají chránit buňky před stárnutím, podporují správné fungování cév a pomáhají udržovat normální hladinu cukru v krvi. Lidé však často netuší, že náš trávicí trakt dokáže z čistého zeleného čaje vstřebat jen velmi malé množství těchto cenných látek. Řešení je přitom překvapivě jednoduché a máte ho v kuchyni.
Teapot pours hot water into a white teacup on a wooden table, with tea leaves in a bowl nearby.

Teapot pours hot water into a white teacup on a wooden table, with tea leaves in a bowl nearby.

Zdroj: Plné zdraví
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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