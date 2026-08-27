Zelený čaj s citronem: Síla vitaminu C a katechinů

Zelený čaj je proslulý jako jeden z nejzdravějších nápojů na světě. Je nabitý silnými antioxidanty (především katechiny), které pomáhají chránit buňky před stárnutím, podporují správné fungování cév a pomáhají udržovat normální hladinu cukru v krvi. Lidé však často netuší, že náš trávicí trakt dokáže z čistého zeleného čaje vstřebat jen velmi malé množství těchto cenných látek. Řešení je přitom překvapivě jednoduché a máte ho v kuchyni.
Teapot pours hot water into a white teacup on a wooden table, with tea leaves in a bowl nearby.
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