Artur Štaidl se o smrti matky dozvěděl z Facebooku. Dnes rozjíždí kapelu a vydělává na flipování bytů

Artur Štaidl začátkem října oslaví třicáté narozeniny a v současné době prožívá velmi aktivní období. V posledních měsících se naplno vrhl do podnikání i nových hudebních projektů. Po boku partnerky navíc nedávno oslavil první výročí vztahu. Založení rockové kapely
Přestože
v minulosti studoval hotelový management a živil se jako číšník nebo správce budov, hudba ho však lákala odjakživa. Společně s přáteli nedávno založil novou skupinu Bananazz. V sestavě figuruje Filip Janeček, Petr Janda mladší nebo Josef Abrahám Mikulka. Artur Štaidl
Poslední jmenovaný tvořil se Štaidlem hudbu už v minulosti. Nyní se po letech náhodně potkali na koncertě a ve studiu se dohodli na další spolupráci. Zpěvák pro skupinu píše většinu textů. Skupina už na platformě YouTube zveřejnila první píseň s názvem Rockový nebe.
Zpočátku se Štaidl zdráhal zpívat česky a preferoval angličtinu.
„Chtěl jsem se vymanit z rodinného stínu, ale kluci mě nakonec přemluvili, že mi čeština jde dobře do pusy,“ svěřil se hudebník. Vztah k hudbě měl doma složitý. Matka Iveta zpívala, otec Ladislav vyžadoval v autě ticho a tvrdil, že písně už po letech v branži nesnáší. On sám však poslouchá muziku prakticky neustále. Hodnocení nádražních restaurací
K hudbě přidává Štaidl další dva odlišné projekty. Společně s kamarády natáčí videa pod hlavičkou Pivní Pupci. Čtveřice mužů s různými chuťovými preferencemi objíždí nádražní restaurace a dává divákům tipy na kvalitní občerstvení. Tvůrci videí chtějí lidem ukázat nové chutě a seznámit je s nabídkou menších podniků.
Štaidl osobně vyhledává spíše kyselá piva, další členové týmu preferují hořké ležáky nebo speciály. Skupina navštěvuje také řemeslné pivovary po celé republice. Velmi oblíbený podnik našel mladý podnikatel v Kněžičkách za Prahou, kam pravidelně jezdí na nejrůznější akce. Zdejší majitelé vaří na otevřeném ohni speciální Svatojánské pivo s ručně sbíranými bylinkami, které pak zraje zhruba půl roku.
Nákup a prodej nemovitostí
Další jeho velkou pracovní aktivitou je rekonstrukce a následný prodej starých bytů neboli flipování nemovitostí. Štaidl pracuje s další partou kolegů, kteří zajišťují stavební úpravy a vyhledávání vhodných prostor k nákupu. On sám má na starosti marketing a následný prodej opravené nemovitosti.
V obchodní sféře se pohybuje dlouhodobě. Slavné příjmení mu v podnikání někdy pomáhá a jindy překáží. Při jednání s majiteli firem se řeší hlavně obchodní užitek a rodinný původ ustupuje do pozadí. V osobním životě kvůli známým rodičům ztratil anonymní dětství i pubertu, lidé ho na ulici hned poznávali.
Ivana Bartošová a Artur Štaidl, FOTO: NextFoto.cz Ztráta matky a vyrovnání s minulostí
O matku přišel v dubnu 2014, otec podlehl nemoci o sedm let později. Zprávu o úmrtí matky tehdy zjistil ve škole z příspěvků na sociálních sítích. Nejprve informacím nevěřil, pravdu mu potvrdil až známý fotograf do telefonu.
V dětství žil po rozchodu rodičů s matkou, k otci se trvale přestěhoval v patnácti letech. Na matčiny partnery z té doby vzpomíná bez zášti. Dobré vzpomínky má na veterináře Romana Hankeho, Jiřího Pomeje nebo Zdeňka Podhůrského. Se všemi si zachoval vnitřní mír. Podle svých slov by se držením starých křivd pouze ničil.
Současnost tráví po boku partnerky, se kterou oslavil první výročí vztahu. Dvojice se baví o svatbě, žádné přesné termíny ale naplánované nemají. Partnerka mu aktuálně připravuje tajnou oslavu blížících se třicetin.
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