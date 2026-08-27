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Artur Štaidl se o smrti matky dozvěděl z Facebooku. Dnes rozjíždí kapelu a vydělává na flipování bytů

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Artur Štaidl brzy oslaví třicáté narozeniny a vstupuje do nové životní etapy. Vedle hudební kariéry se začal naplno věnovat flipování nemovitostí.
Artur Štaidl s otcem Ladislavem

Artur Štaidl s otcem Ladislavem

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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